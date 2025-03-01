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Администрация Трампа может прекратить все текущие поставки военной помощи в Украину – WP

Ольга ГлущенкоСуббота, 1 марта 2025, 00:26
Администрация Трампа может прекратить все текущие поставки военной помощи в Украину – WP
скриншот

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность прекращения всех текущих поставок военной помощи Украине.

Источник: Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновник администрации

Детали: Издание отмечает, что прекращение всех текущих поставок военной помощи Украине может произойти в ответ на высказывания президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете в пятницу и его неуступчивость в мирном процессе.

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Решение, если оно будет принято, будет касаться радаров, транспортных средств, боеприпасов и ракет на миллиарды долларов, которые ожидают отправки в Украину через президентский механизм сокращения вооружений, сказал чиновник, говоривший на условиях анонимности.

Дословно Washington Post: "Рассмотрение вопроса об удержании оружия для Украины, которая отражает полномасштабное вторжение со стороны России, подчеркивает резкое ухудшение отношений между бывшими союзниками после противоречивого обмена мнениями в Овальном кабинете между Зеленским, президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джей-Ди Вэнсом".

Детали:Чиновник отверг мнение о том, что конфронтация Трампа и Вэнса с Зеленским была преднамеренной, и отметил, что были приложены усилия, чтобы создать более позитивный тон в планировании встречи, на что указывает отказ Трампа от обвинений в том, что Зеленский является "диктатором".

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Что предшествовало: Трамп по итогам спора с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля заявил, что тот "пренебрег" Штатами и "не готов к миру".

В Белом доме Зеленский, Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс в пятницу поспорили в Белом доме при телекамерах и на повышенных тонах относительно войны в Украине.

Перед этим Трамп также сказал на встрече с президентом Зеленским заявил, что он выступает и за Украину, и за Россию.

Зеленский показал Трампу на встрече фото украинских пленных, которые были в российском плену.

СШАпомощь Украине
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