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Италия хочет созвать экстренный саммит с участием США и европейских стран

Татьяна ОлейникСуббота, 1 марта 2025, 00:35
Италия хочет созвать экстренный саммит с участием США и европейских стран
Джорджия Мелони. Фото - Massimo Di Vita Getty Images

Италия в ближайшее время предложит партнерам немедленный саммит с участием Соединенных Штатов, европейских стран и союзников для обсуждения вызовов, "начиная с Украины, которую вместе защищали в последние годы".

Источник: премьер-министр Италии Джорджия Мелони, которую цитирует RaiNews

Прямая речь: "Необходимо немедленно провести саммит между Соединенными Штатами, европейскими государствами и союзниками, чтобы откровенно поговорить о том, как мы намерены решать сегодняшние серьезные проблемы, начиная с Украины, которую мы вместе защищали в последние годы, и те, которые нам придется решать в будущем. Это предложение, которое Италия хочет сделать своим партнерам в ближайшие часы".

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Детали: Мелони также отметила, что "любое разделение Запада делает нас всех слабее и выгодно тем, кто хотел бы видеть упадок нашей цивилизации".

Что предшествовало: 

ИталияЕС
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