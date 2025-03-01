Италия хочет созвать экстренный саммит с участием США и европейских стран
Италия в ближайшее время предложит партнерам немедленный саммит с участием Соединенных Штатов, европейских стран и союзников для обсуждения вызовов, "начиная с Украины, которую вместе защищали в последние годы".
Источник: премьер-министр Италии Джорджия Мелони, которую цитирует RaiNews
Прямая речь: "Необходимо немедленно провести саммит между Соединенными Штатами, европейскими государствами и союзниками, чтобы откровенно поговорить о том, как мы намерены решать сегодняшние серьезные проблемы, начиная с Украины, которую мы вместе защищали в последние годы, и те, которые нам придется решать в будущем. Это предложение, которое Италия хочет сделать своим партнерам в ближайшие часы".
Детали: Мелони также отметила, что "любое разделение Запада делает нас всех слабее и выгодно тем, кто хотел бы видеть упадок нашей цивилизации".
Что предшествовало:
- Украинский президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
- В ответ Дональд Трамп заявил, что украинский президент "презрел" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".
- Европейские лидеры, а также руководители ЕС тем временем публично поддержали Украину.