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Трамп: Зеленский должен сказать, что хочет мира

Ольга ГлущенкоСуббота, 1 марта 2025, 01:18
Трамп: Зеленский должен сказать, что хочет мира
Трамп. Фото из Facebook

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами возле Белого дома заявил, что для возобновления переговоров президент Украины Владимир Зеленский должен сказать, что хочет мира.

Источник: Трамп, цитирует ВВС

Детали: Трамп также утверждает, что Зеленский хочет вернуться в Белый дом "прямо сейчас", но это не удобно для Трампа.

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Он добавляет, что прекращение огня может произойти "немедленно".

Прямая речь Трампа: "Мы не собираемся продолжать воевать, мы собираемся закончить войну или отпустить их и посмотреть, что произойдет, пусть они сами разбираются".

Детали: Описывая встречу с Зеленским, которая, по его словам, "не была замечательной", он повторил многое из того, что прозвучало в Овальном кабинете.

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Прежде всего, он говорит, что хочет как можно быстрее закончить войну. Он говорит, что хочет мира, а не затяжной войны.

Он добавляет, что Зеленский "заигрался" и "хочет воевать, воевать, воевать".

Что предшествовало: Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В ответ Дональд Трамп заявил, что украинский президент "презрел" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".

О поддержке Украины и Зеленскому уже объявили ряд мировых лидеров, включая президента Франции Эмманюэля Макронапремьер-министра Польши Дональда Туска и премьера Испании Педро Санчеса.

ТрампЗеленский
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