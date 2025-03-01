В России заявили об атаке почти полсотни дронов на области РФ и оккупированный Крым
Суббота, 1 марта 2025, 06:22
Минобороны России заявило, что их ПВО якобы уничтожила 48 беспилотников над 7 областями РФ и оккупированным Крымом.
Источник: МО РФ
Дословно МО РФ: "За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 48 украинских беспилотных летательных аппаратов".
Реклама:
Детали: В российском ведомстве утверждают, что 21 беспилотник якобы был уничтожен над Тверской областью.
11 БпЛА российская ПВО якобы сбила над оккупированным Крымом.
Еще 5 дронов якобы уничтожены над территорией Брянской области, по три БпЛА - над территориями Белгородской и Ростовской областей, по два БпЛА - над Смоленской и Липецкой областями и один БпЛА - над территорией Курской области.