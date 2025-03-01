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В России заявили об атаке почти полсотни дронов на области РФ и оккупированный Крым

Ольга ГлущенкоСуббота, 1 марта 2025, 06:22
В России заявили об атаке почти полсотни дронов на области РФ и оккупированный Крым
БпЛА. Иллюстративное фото УКРОБОРОНПРОМа

Минобороны России заявило, что их ПВО якобы уничтожила 48 беспилотников над 7 областями РФ и оккупированным Крымом.

Источник: МО РФ

Дословно МО РФ: "За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 48 украинских беспилотных летательных аппаратов".

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Детали: В российском ведомстве утверждают, что 21 беспилотник якобы был уничтожен над Тверской областью.

11 БпЛА российская ПВО якобы сбила над оккупированным Крымом.

Еще 5 дронов якобы уничтожены над территорией Брянской области, по три БпЛА - над территориями Белгородской и Ростовской областей, по два БпЛА - над Смоленской и Липецкой областями и один БпЛА - над территорией Курской области.

Росcиябеспилотники
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