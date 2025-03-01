В первую ночь весны ПВО сбила более 100 российских БПЛА
Суббота, 1 марта 2025, 08:34
В ночь на 1 марта противник атаковал 154 ударными БпЛА, из них 103 были сбиты украинскими защитниками.
Источник: Воздушные силы
Детали: Еще 51, как отмечается, "локационно потеряны".
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РФ атаковала с направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.
Подтверждено сбитие 103-х ударных БпЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Одесской и Николаевской областях.
По словам Воздушных сил, из-за обломков сбитых дронов пострадали Харьковщина, Одесская, Сумская, Черниговская, Черкасская и Киевская области.
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