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В первую ночь весны ПВО сбила более 100 российских БПЛА

Роман ПетренкоСуббота, 1 марта 2025, 08:34
В первую ночь весны ПВО сбила более 100 российских БПЛА
фото: ВС

В ночь на 1 марта противник атаковал 154 ударными БпЛА, из них 103 были сбиты украинскими защитниками.

Источник: Воздушные силы

Детали: Еще 51, как отмечается, "локационно потеряны".

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РФ атаковала с направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Подтверждено сбитие 103-х ударных БпЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

По словам Воздушных сил, из-за обломков сбитых дронов пострадали Харьковщина, Одесская, Сумская, Черниговская, Черкасская и Киевская области.

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