ГУР: В Мариуполе взорвался автомобиль с оккупантом
Суббота, 1 марта 2025, 11:38
28 февраля во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области прогремел взрыв - в воздух взлетел автомобиль Dacia SuperNova, которым пользовался российский оккупант.
Источник: ГУР
Детали: По предварительным данным, захватчик "может находиться в реанимации".
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Разведка не уточняет причины взрыва, а также не указывает на свою причастность к событию, лишь констатируя факт.
Накануне "Сопротивление" Мариуполя сообщало, что их агенты взорвали авто, и что внутри был сотрудник ФСБ.