ГУР: В Мариуполе взорвался автомобиль с оккупантом

28 февраля во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области прогремел взрыв - в воздух взлетел автомобиль Dacia SuperNova, которым пользовался российский оккупант.

Источник: ГУР

Детали: По предварительным данным, захватчик "может находиться в реанимации".

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Разведка не уточняет причины взрыва, а также не указывает на свою причастность к событию, лишь констатируя факт.

Накануне "Сопротивление" Мариуполя сообщало, что их агенты взорвали авто, и что внутри был сотрудник ФСБ.