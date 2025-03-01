Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

СМИ: Трампа разозлило, что Зеленский прибыл не в костюме

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоСуббота, 1 марта 2025, 13:14
СМИ: Трампа разозлило, что Зеленский прибыл не в костюме
скриншот

Одним из факторов, который накануне разозлил Дональда Трампа на его встрече с Владимиром Зеленским, стало то, что президент Украины прибыл на встречу не в костюме.

Источник: Axios сообщили два источника из окружения президента Трампа, "Европейская правда"

Детали: Советники Трампа неоднократно говорили команде Зеленского, что для президента Украины было бы более уважительно отказаться от одежды в стиле милитари во время визита в Белый дом.

Реклама:

Зеленский прибыл в Белый дом в более официальном черном наряде с национальным гербом Украины, но без костюма.

"Он сегодня так принарядился", – отметил Трамп, когда пожал руку Зеленскому на входе в Западное крыло Белого дома.

Владимир Зеленский не носит костюм с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Как-то президент Польши Анджей Дуда пожелал, чтобы Зеленский приехал на один из саммитов "в костюме", что символизировало бы завершение войны в Украине.

РЕКЛАМА:

В Овальном кабинете в пятницу один из репортеров спросил Зеленского, почему он не надел костюм на встречу в офисе "самого высокого уровня" Соединенных Штатов.

"Почему вы не носите костюм? У вас есть костюм?" – спросил журналист.

"У вас какие-то проблемы?" – сказал в ответ Зеленский.

"Многие американцы имеют проблемы с теми, кто не уважает дресс-код Овального кабинета", – ответил журналист.

После этого Зеленский заявил, что наденет костюм после того, как закончится российско-украинская война.

Читайте также: Ссора самого высокого уровня. Почему сорванная встреча Зеленского и Трампа еще не стала катастрофой

ТрампЗеленскийдипломатические отношенияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
инфографикаТемпы продвижения России падают третий месяц - Deepstate
видеоЗеленский прилетел в Британию
Трамп: Путин хочет закончить войну, а Зеленский – воевать
В первую ночь весны ПВО сбила более 100 российских БПЛА
Разведданные, подготовка военных: Трамп может остановить всю поддержку Украины – СМИ
Зеленский о споре в Белом доме: Надо понимать позицию Украины
Все новости...
Трамп
В России радуются спору Зеленского и Трампа
Демократы массово атаковали Трампа и Вэнса за унижение Зеленского
Трамп: Путин хочет закончить войну, а Зеленский – воевать
Последние новости
14:54
футболКонец эры "Манчестер Сити": лидеры-пенсионеры, пустота вместо Родри и изодранный лоб Гвардиолы
14:54
Парад планет и "кровавая Луна": календарь космических событий марта
14:34
Volkswagen отзовет более 60 000 автомобилей в США
14:17
Норвегия планирует увеличить финансовую поддержку Украины
14:04
В феврале Минобороны кодифицировало 100 новых образцов оружия
13:55
инфографикаТемпы продвижения России падают третий месяц - Deepstate
13:49
Испанец Маркес выиграл первый спринт нового сезона MotoGP
13:38
Как Украина и ЕС смогли бы защищаться без Америки
13:31
видеоЗеленский прилетел в Британию
13:27
Италия внесет в Фонд поддержки энергетики Украины 13 млн евро
Все новости...
Реклама:
Реклама: