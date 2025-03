СМИ: Трампа разозлило, что Зеленский прибыл не в костюме

Одним из факторов, который накануне разозлил Дональда Трампа на его встрече с Владимиром Зеленским, стало то, что президент Украины прибыл на встречу не в костюме.

Источник: Axios сообщили два источника из окружения президента Трампа, "Европейская правда"

Детали: Советники Трампа неоднократно говорили команде Зеленского, что для президента Украины было бы более уважительно отказаться от одежды в стиле милитари во время визита в Белый дом.

Зеленский прибыл в Белый дом в более официальном черном наряде с национальным гербом Украины, но без костюма.

"Он сегодня так принарядился", – отметил Трамп, когда пожал руку Зеленскому на входе в Западное крыло Белого дома.

Владимир Зеленский не носит костюм с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Как-то президент Польши Анджей Дуда пожелал, чтобы Зеленский приехал на один из саммитов "в костюме", что символизировало бы завершение войны в Украине.

В Овальном кабинете в пятницу один из репортеров спросил Зеленского, почему он не надел костюм на встречу в офисе "самого высокого уровня" Соединенных Штатов.

"Почему вы не носите костюм? У вас есть костюм?" – спросил журналист.

"У вас какие-то проблемы?" – сказал в ответ Зеленский.

"Многие американцы имеют проблемы с теми, кто не уважает дресс-код Овального кабинета", – ответил журналист.

После этого Зеленский заявил, что наденет костюм после того, как закончится российско-украинская война.

