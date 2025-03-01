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Румыния подтвердила падение российского БпЛА на своей территории

Мария Емец, Катерина ТищенкоСуббота, 1 марта 2025, 16:59
Румыния подтвердила падение российского БпЛА на своей территории
обломки БпЛА, иллюстративное фото: border.gov.md

В Румынии подтвердили падение российского БпЛА на румынской территории возле стыка ее границ с Украиной и Молдовой.

Источник: Digi24, пишет "Европейская правда"

Детали: В пятницу 28 февраля Минобороны Румынии получило извещение о том, что в районе города Галац, что находится рядом с украинским Рени и южными границами Молдовы, обнаружили фрагменты, похожие на обломки БПЛА. Обломки обнаружили в ненаселенном месте примерно в 500 метрах от границы с Молдовой.

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1 марта туда прибыла команда специалистов Минобороны, МВД и разведки.

Позже днем сообщили, что находка - обломки российского беспилотника. В нем осталась неразорванная боевая часть, которую контролируемо обезвредили на месте.

В сообщении добавили, что район находки еще некоторое время будут интенсивно патрулировать и призвали не подходить к месту до завершения проверок и устранения всех рисков.

РумыниябеспилотникиРосcия
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