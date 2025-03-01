Генсек НАТО считает, что Зеленскому следует наладить отношения с Трампом

Генсек НАТО Марк Рютте надеется на примирение президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа после ссоры в Белом доме и убежден, что для обеспечения устойчивого мира в Украине нужна совместная работа США, Украины и Европы.

Источник: Рютте, которого цитирует "Европейская правда" со ссылкой на BBC и AFP

Детали: Рютте рассказал, что уже дважды имел телефонный разговор с Зеленским за время после встречи украинского президента с Трампом, которая закончилась скандалом.

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"Я сказал ему, что мы должны держаться вместе - США, Украина и Европа - чтобы обеспечить длительный мир для Украины", - сказал генсек НАТО.

По его словам, Зеленскому следует найти пути к тому, чтобы наладить отношения с Трампом после того, что произошло в Овальном кабинете.

Рютте отметил, что не может раскрыть много деталей разговора, но вспомнил, что "стоит уважать" то, что Трамп уже сделал для Украины.

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В частности Рютте напомнил, что при первой каденции Трампа США разрешили продажу Украине ПТРК Javelin, которые впоследствии сыграли важную роль в сдерживании российской армии на первых этапах полномасштабной войны в феврале 2022 года.

"Мы действительно должны отдать должное Трампу", – отметил генсек.

Что предшествовало: Трамп заявил после ссоры с Зеленским, что тот якобы хочет продолжать войну, а правитель России Владимир Путин готов к миру.

Зеленский заявил, что ссора в Белом доме не является хорошей ни для одной из двух сторон, но объяснил, почему активно вступил в спор. Впоследствии он дополнительно объяснил свою позицию и подчеркнул, что не может согласиться на перемирие без гарантий для Украины.

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