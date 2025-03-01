Британия будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо – Стармер
Премьер Британии Кир Стармер перед началом переговоров с президентом Владимиром Зеленским в субботу вечером заверил, что Великобритания будет продолжать поддержку Украины "столько, сколько будет необходимо".
Источник: Стармер и Зеленский, которых цитирует "Европейская правда" со ссылкой на BBC
Детали: Перед началом переговоров Стармер заверил, что Великобритания будет продолжать поддержку Украины "столько, сколько будет необходимо", и что Великобритания непоколебимо и решительно настроена на то, чтобы достичь устойчивого мира для Украины.
Зеленский поблагодарил Стармера за поддержку и поблагодарил короля Чарльза III за согласие принять его.
"Мы очень рады, что имеем таких партнеров и друзей", – сказал Зеленский.
Как свидетельствуют трансляции, в частности BBC, в 19:25 кортеж украинской делегации прибыл на Даунинг-Стрит. Стармер встретил Зеленского у крыльца.
Лидеры коротко остановились для фото и зашли в здание, не отреагировав на попытки журналистов задать вопросы.