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Британия будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо – Стармер

Катерина Тищенко, Мария ЕмецСуббота, 1 марта 2025, 20:19
Британия будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо – Стармер
встреча Зеленского и Стармера, скриншот видео трансляции

Премьер Британии Кир Стармер перед началом переговоров с президентом Владимиром Зеленским в субботу вечером заверил, что Великобритания будет продолжать поддержку Украины "столько, сколько будет необходимо".

Источник: Стармер и Зеленский, которых цитирует "Европейская правда" со ссылкой на BBC

Детали: Перед началом переговоров Стармер заверил, что Великобритания будет продолжать поддержку Украины "столько, сколько будет необходимо", и что Великобритания непоколебимо и решительно настроена на то, чтобы достичь устойчивого мира для Украины.

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Зеленский поблагодарил Стармера за поддержку и поблагодарил короля Чарльза III за согласие принять его.

"Мы очень рады, что имеем таких партнеров и друзей", – сказал Зеленский.

Как свидетельствуют трансляции, в частности BBC, в 19:25 кортеж украинской делегации прибыл на Даунинг-Стрит. Стармер встретил Зеленского у крыльца.

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Лидеры коротко остановились для фото и зашли в здание, не отреагировав на попытки журналистов задать вопросы.

ВеликобританияЗеленский
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