Генштаб: На Курщине россияне атаковали 16 раз за день, на Покровском направлении – 21

С начала суток на фронте произошло 83 боевых столкновения, в частности на Покровском направлении враг атаковал 21 раз, на Курском – 16.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Российские захватчики нанесли два ракетных и 76 авиационных ударов, привлекли для поражения две ракеты и 95 управляемых бомб, задействовали для поражений 987 дронов-камикадзе и совершили более 4000 обстрелов по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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На Харьковском направлении противник нанес авиаудары УАБами по Охримовке, Макаровому, Бугаевке и Гранову.

На Купянском направлении агрессор проводил три наступательных действия возле Новоосиново и Загрызово, получил отпор.

На Лиманском направлении российские захватчики 10 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Нового, Новомихайловки, Ямполовка и в направлении Катериновки, восемь атак уже отбиты, две продолжаются. Под авиаударами врага оказались Боровая и Богуславка.

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На Торецком направлении украинские воины отбили 13 атак противника в районах населенных пунктов Крымское, Дачное, Торецк и Дилиевка. Авиаударам подверглись Константиновка и Торецк.

На Покровском направлении, с начала суток, противник 21 раз атаковал в районах Новой Полтавки, Елизаветовки, Проминя, Котляровки, Надеждинки, Покровска, Песчаного, Удачного, Преображенки, Богдановки, Андреевки и Улаклов. Авиация противника нанесла удары УАБами по Покровску, Удачному, Гродовке, Новопавловке и Новоукраинке.

В субботу на этом направлении, по предварительным данным, украинские воины обезвредили 236 оккупантов, из них 116 – безвозвратно. Также уничтожили четыре единицы автомобильной техники, пушку Д-30, 14 БпЛА, восемь мотоциклов, два квадроцикла, два БТР, миномет, БМП, бронированный тягач, семь антенн управления БпЛА и шесть антенн связи, также повредили танк, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку, миномет и мотоцикл оккупантов.

На Новопавловском направлении враг совершил восемь попыток прорвать украинскую оборону в сторону населенных пунктов Константинополь и Скудное. В настоящее время идет один бой. Авиаударам подверглись Комар и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении захватчики трижды атаковали в направлении Привольного и Волшебного. Авиаударам подверглись Терновое, Гуляйполе и Железнодорожное.

На Ореховском направлении захватчики, при поддержке авиации, пытался продвигаться вперед в районах Пятихаток, Нестерянки и Каменского, украинцы отбили все четыре атаки врага.

На Приднепровском направлении оккупационные войска проводят одно наступательное действие, продолжается бой.

На Курском направлении украинские защитники в субботу отбили 16 атак противника. В то же время, враг нанес 22 авиационных ударов, в общем сбросил 30 управляемых бомб, и совершил 383 артиллерийских обстрела, в том числе 4 – из реактивных систем залпового огня.