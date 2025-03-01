Украину снова массированно атакуют ударные БпЛА, в Киеве работает ПВО
Суббота, 1 марта 2025, 23:37
В субботу вечером во многих областях Украины объявлена воздушная тревога из-за вражеских ударных БпЛА, в Киеве работает противовоздушная оборона.
Источник: Воздушные силы ВСУ, мэр Киева Виталий Кличко, КГВА
Детали: Как сообщил Кличко, в столице работают силы ПВО.
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В 23:38 КГВА сообщила, что в некоторых районах все еще работает ПВО.
Дословно КГВА: "В небе над городом все еще есть цели. В отдельных районах по враждебным БПЛА работает ПВО".
Детали: Воздушные силы в субботу вечером сообщали о вражеских БпЛА в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областях.