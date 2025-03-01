Украину снова массированно атакуют ударные БпЛА, в Киеве работает ПВО

В субботу вечером во многих областях Украины объявлена ​​воздушная тревога из-за вражеских ударных БпЛА, в Киеве работает противовоздушная оборона.

Источник: Воздушные силы ВСУ, мэр Киева Виталий Кличко, КГВА

Детали: Как сообщил Кличко, в столице работают силы ПВО.

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В 23:38 КГВА сообщила, что в некоторых районах все еще работает ПВО.

Дословно КГВА: "В небе над городом все еще есть цели. В отдельных районах по враждебным БПЛА работает ПВО".

Детали: Воздушные силы в субботу вечером сообщали о вражеских БпЛА в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областях.