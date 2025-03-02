США отправляют 3000 военных, бронетехнику и вертолеты на границу с Мексикой
Министр обороны США Пит Гегсет отправил около 3 тысяч военных, в частности моторизованную бригаду с боевыми бронированными машинами "Страйкер" и авиационное подразделение с вертолетами на границу с Мексикой, с целью "закрытия границы и защиты территориальной целостности Соединенных Штатов".
Источник: The Washington Post, пресс-релиз Пентагона
Детали: По словам источников издания, на границу с Мексикой отправят около 2400 военнослужащих в составе боевой группы Stryker и еще 550 – в авиационном подразделении. Военные будут оснащены 20-тонными бронированными боевыми машинами "Страйкер" и вертолетами.
Согласно заявлению Пентагона, это решение имеет целью усиление и расширение текущих операций по охране границы с целью закрытия границы и защиты территориальной целостности Соединенных Штатов под руководством президента Трампа".
Ожидается, что военные прибудут на место дислокации в ближайшие недели.
Предыстория:
- Накануне, глава Пентагона США заявил мексиканским чиновникам, что американские военные готовы принять "односторонние меры" против наркокартелей Мексики, если не будет сделано больше для остановки потоков фентанила и мигрантов в США.
- Президент США Дональд Трамп заявил в конце февраля, что намерен продолжить реализацию своих планов по введению 25-процентных тарифов на все мексиканские товары с 4 марта из-за того, что два государства не смогли должным образом подавить контрабанду наркотиков.