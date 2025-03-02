США отправляют 3000 военных, бронетехнику и вертолеты на границу с Мексикой

Министр обороны США Пит Гегсет отправил около 3 тысяч военных, в частности моторизованную бригаду с боевыми бронированными машинами "Страйкер" и авиационное подразделение с вертолетами на границу с Мексикой, с целью "закрытия границы и защиты территориальной целостности Соединенных Штатов".

Источник: The Washington Post, пресс-релиз Пентагона

Детали: По словам источников издания, на границу с Мексикой отправят около 2400 военнослужащих в составе боевой группы Stryker и еще 550 – в авиационном подразделении. Военные будут оснащены 20-тонными бронированными боевыми машинами "Страйкер" и вертолетами.

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Согласно заявлению Пентагона, это решение имеет целью усиление и расширение текущих операций по охране границы с целью закрытия границы и защиты территориальной целостности Соединенных Штатов под руководством президента Трампа".

Ожидается, что военные прибудут на место дислокации в ближайшие недели.

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