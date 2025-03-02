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Литва инвестирует €20 млн евро в совместное с Украиной производство оружия

Иван ДьяконовВоскресенье, 2 марта 2025, 08:00
Литва инвестирует €20 млн евро в совместное с Украиной производство оружия
Советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин, министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене, министр стратегической промышленности Украины Герман Сметанин. Фото: X/Dovilė Šakalienė

Литва объявила о продолжении поддержки Украины в оборонной сфере, инвестировав 20 миллионов евро в развитие украинской оборонной промышленности и инициировала создание совместных производственных мощностей для производства оружия.

Источник: пресс-служба Министерства обороны Литвы

Детали: В Минобороны отметили, что намерены продолжить активную поддержку Украины, инвестируя в украинскую оборонную промышленность. Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене отметила, что украинская оборонная промышленность обладает большим потенциалом для того, чтобы стать важным игроком на мировом рынке благодаря высокому уровню опыта и мотивации украинских инженеров, а также решимости и стратегическому мышлению лиц, принимающих решения в этой области.

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"Литва продолжит инвестировать в украинскую ОПК, закупая в Украине для Украины. На это уже выделено 20 млн. евро, которая будет продолжать расти. Однако мы стремимся к еще более тесному сотрудничеству - развитию совместного литовско-украинского производства оружия как в Литве, так и в Украине", – сообщила Шакалиене.

Из соображений безопасности конкретные типы оружия, на которые распространяется соглашение, не разглашаются. В ближайшие недели в Литве состоятся совместные встречи представителей Литвы и Украины, на которых будет обсуждаться выполнение соглашения и дальнейшие шаги по развитию сотрудничества в оборонном секторе.

Литвапомощь УкраинеВПК
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