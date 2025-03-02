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Украину обвиняют в провокации войны между Азербайджаном и Арменией - ГУР

Роман ПетренкоВоскресенье, 2 марта 2025, 11:12
Украину обвиняют в провокации войны между Азербайджаном и Арменией - ГУР
фото: ГУР

Военная разведка сообщает, что в армянском информационном пространстве распространяется фейк с обвинениями в адрес ГУР МО в якобы попытке инспирировать или способствовать началу вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Источник: ГУР

Дословно: "Распространители дезинформации "обосновывают", мол, новая азербайджано-армянская война заставит Россию открыть "второй фронт", а значит распылить свои военные силы, что будет на пользу Украине.

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Основой для информационной операции стал фейковый доклад якобы от ГУР МО Украины на имя заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка. Распространяемая бумажка содержит ряд грубых ошибок ("Їван" вместо "Іван", "СДР" вместо ЕГРПОУ и другие) и не соответствует требованиям оформления официальных документов Украины".

Детали: Разведка объясняет, что проведение указанной информационной операции направлено на дискредитацию Украины и ухудшение украинско-армянских и украинско-азербайджанских отношений, что выгодно прежде всего для государства-агрессора России.

разведкаАзербайджанАрмения
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