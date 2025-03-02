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ТЦК заявил о задержании уклониста, когда тот гулял с собакой - отправили в кинологическое подразделение

Роман ПетренкоВоскресенье, 2 марта 2025, 15:14
ТЦК заявил о задержании уклониста, когда тот гулял с собакой - отправили в кинологическое подразделение
скриншот с видео в соцсетях

Волынский ТЦК сообщил, что задержал нарушителя воинского учета, который уклонялся от службы, во время прогулки того с собакой. Отныне он будет служить в кинологическом подразделении.

Источник: Волынский ТЦК

Дословно: "В социальных сетях распространяется отрывок видео, на котором видно военнослужащих ТЦК, которые якобы бросили собаку военнообязанного посреди улицы. Однако данный фрагмент не дает полной картины событий....

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...Гражданин, который зафиксирован на видео, является нарушителем воинского учета, который пытался всячески избежать службы. Он отказывался самостоятельно явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Военнослужащие ТЦК пригласили его к служебному автомобилю, но последний набросился на него, бросив своего пса. Нарушителя воинского учета все же доставили к транспортному средству.

Далее на видео видно военного, который идет рядом с авто, а за ним бежит тот самый пес. В итоге, военный сопроводил животное к дому хозяина. Сам мужчина показал, куда именно следует отвести его собаку. Во дворе дома военнообязанного было еще двое псов".

Детали: В ТЦК заверили, что передали животное родным военнообязанного.

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А самого мужчину, которого задержали, направили для дальнейшего прохождения военной службы в одно из кинологических подразделений.

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