ТЦК заявил о задержании уклониста, когда тот гулял с собакой - отправили в кинологическое подразделение
Волынский ТЦК сообщил, что задержал нарушителя воинского учета, который уклонялся от службы, во время прогулки того с собакой. Отныне он будет служить в кинологическом подразделении.
Источник: Волынский ТЦК
Дословно: "В социальных сетях распространяется отрывок видео, на котором видно военнослужащих ТЦК, которые якобы бросили собаку военнообязанного посреди улицы. Однако данный фрагмент не дает полной картины событий....
...Гражданин, который зафиксирован на видео, является нарушителем воинского учета, который пытался всячески избежать службы. Он отказывался самостоятельно явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Военнослужащие ТЦК пригласили его к служебному автомобилю, но последний набросился на него, бросив своего пса. Нарушителя воинского учета все же доставили к транспортному средству.
Далее на видео видно военного, который идет рядом с авто, а за ним бежит тот самый пес. В итоге, военный сопроводил животное к дому хозяина. Сам мужчина показал, куда именно следует отвести его собаку. Во дворе дома военнообязанного было еще двое псов".
Детали: В ТЦК заверили, что передали животное родным военнообязанного.
А самого мужчину, которого задержали, направили для дальнейшего прохождения военной службы в одно из кинологических подразделений.