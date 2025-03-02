Волц: Россияне должны пойти на уступки относительно гарантий безопасности для Украины

Советник президента США по нацбезопасности Майк Волц считает, что в ходе переговоров о прекращении войны россияне должны согласиться на размещение европейских миротворцев в Украине, а украинцы - на территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности "под руководством Европы".

Источник: Волц в эфире CNN, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Я хочу сказать, что эта война должна закончиться, а для этого нужны территориальные уступки. Это потребует уступок со стороны России относительно гарантий безопасности. Для этого нужно, чтобы все стороны сели за стол переговоров. И мы очень упорно работаем над продвижением этих переговоров".

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Детали: На требование ведущей конкретизировать эти уступки для России, он ответил: "Мы не можем получить конкретику от украинцев, но очевидно, что это будет определенная территориальная уступка в обмен на дальнейшие гарантии безопасности".

По его словам, об этом говорилось во время предыдущих раундов переговоров.

"Это должны быть гарантии безопасности под руководством Европы, это частичный вклад Европы в собственную безопасность", – заявил Уолц.

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Вместе с тем, по его словам, вопрос американских гарантий безопасности или их отсутствия это то, что еще предстоит обсудить.

Что предшествовало: Уолц также заявил о поддержке США изменения подхода руководства в Украине после пятничного спора в Овальном кабинете.

В пятницу в Овальном кабинете произошла перепалка между президентами Украины и США и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Трамп, среди прочего, обвинил Зеленского в том, что он "играет в азартные игры с Третьей мировой войной".

Европейские лидеры и руководство ЕС после ссоры между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете публично поддержали Украину.

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