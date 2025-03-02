Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Волц: Россияне должны пойти на уступки относительно гарантий безопасности для Украины

Иванна Костина, Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 марта 2025, 19:21
Волц: Россияне должны пойти на уступки относительно гарантий безопасности для Украины
Майк Уолц, фото Getty Images

Советник президента США по нацбезопасности Майк Волц считает, что в ходе переговоров о прекращении войны россияне должны согласиться на размещение европейских миротворцев в Украине, а украинцы - на территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности "под руководством Европы".

Источник: Волц в эфире CNN, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Я хочу сказать, что эта война должна закончиться, а для этого нужны территориальные уступки. Это потребует уступок со стороны России относительно гарантий безопасности. Для этого нужно, чтобы все стороны сели за стол переговоров. И мы очень упорно работаем над продвижением этих переговоров".

Реклама:

Детали: На требование ведущей конкретизировать эти уступки для России, он ответил: "Мы не можем получить конкретику от украинцев, но очевидно, что это будет определенная территориальная уступка в обмен на дальнейшие гарантии безопасности".

По его словам, об этом говорилось во время предыдущих раундов переговоров.

"Это должны быть гарантии безопасности под руководством Европы, это частичный вклад Европы в собственную безопасность", – заявил Уолц.

РЕКЛАМА:

Вместе с тем, по его словам, вопрос американских гарантий безопасности или их отсутствия это то, что еще предстоит обсудить.

Что предшествовало: Уолц также заявил о поддержке США изменения подхода руководства в Украине после пятничного спора в Овальном кабинете.

В пятницу в Овальном кабинете произошла перепалка между президентами Украины и США и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Трамп, среди прочего, обвинил Зеленского в том, что он "играет в азартные игры с Третьей мировой войной".

Европейские лидеры и руководство ЕС после ссоры между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете публично поддержали Украину.

Читайте также: Ссора самого высокого уровня. Почему сорванная встреча Зеленского и Трампа еще не стала катастрофой

СШАРосcиявойнапереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Британия выделит Украине 2 миллиарда долларов на закупку 5000 ракет для ПВО
В Лондоне завершился саммит по вопросам безопасности
МИД: МАГАТЭ нарушило суверенитет Украины из-за российского шантажа
CNN: Россия и Китай стремятся завербовать служащих, уволенных Трампом
СМИ: Стармер на саммите призовет Зеленского поладить с Трампом
исправленоСоветник Трампа заявил, что тот - не Байден, чтобы с ним можно было "такое провернуть"
Все новости...
США
Половина американцев поддерживают Украину в войне, но только 11% видят такую поддержку от Трампа
Советник президента США: Нам нужен лидер Украины, который сможет взаимодействовать с нами и россиянами
Спикер Джонсон заявил, что Зеленский должен "вернуться с благодарностью" или уйти с должности
Последние новости
19:51
видеоУкраинские шпажистки завоевали золото юниорского чемпионата Европы
19:44
Британия выделит Украине 2 миллиарда долларов на закупку 5000 ракет для ПВО
19:32
Оскар 2025: Следите за победителями и политическими заявлениями вместе с УП.Культура
19:29
Посол в Польше назвал неприемлемой критику Зеленского со стороны польского экс-министра
19:21
Волц: Россияне должны пойти на уступки относительно гарантий безопасности для Украины
19:09
Половина американцев поддерживают Украину в войне, но только 11% видят такую поддержку от Трампа
18:53
В Лондоне завершился саммит по вопросам безопасности
18:40
Луганская "Заря" одолела львовский "Рух" в чемпионате Украины по футболу
18:35
Советник президента США: Нам нужен лидер Украины, который сможет взаимодействовать с нами и россиянами
18:30
В понедельник будут действовать ограничения электроэнергии для бизнеса
Все новости...
Реклама:
Реклама: