Президент Еврокомиссии: Надо превратить Украину в "стального дикобраза", неперевариваемого для врагов

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украину нужно поставить в позицию силы путем предоставления средств защиты, которые превратят ее в "стального дикобраза, который не переваривается потенциальными захватчиками".

Источник: фон дер Ляйен после саммита в Лондоне, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы должны поставить Украину в позицию силы, чтобы она имела средства для укрепления и защиты себя. Это фактически превращение Украины в стального дикобраза, который не переваривается потенциальными захватчиками.

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Поэтому в центре внимания не только военное снабжение, но и, например, обеспечение безопасности энергетической системы и обеспечение того, чтобы со временем Украина стала сильной и устойчивой".

Детали: Вторым элементом обсуждений в Лондоне, по ее словам, стала срочная необходимость перевооружения Европы.

"Мы действительно должны сделать значительные шаги", – сказала фон дер Ляйен.

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"Сейчас чрезвычайно важно увеличить инвестиции в оборону на длительный период времени. Это необходимо для безопасности Европейского союза. И нам нужно (...) готовиться к худшему", – заявила она.

Ожидается, что председатель Еврокомиссии представит новый план 6 марта, в день экстренного саммита ЕС в Брюсселе, с целью резкого увеличения расходов на оборону во всех 27 странах-членах. По ее словам, план будет состоять из трех столпов: ослабление фискальных правил для обеспечения большего государственного финансирования, мобилизация общих денег ЕС и расширение участия Европейского инвестиционного банка.

Что предшествовало: Ранее стало известно, что Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на закупку ракет для ПВО. Также Британия заверила, что готова к направлению миротворцев в Украину, обеспечив ее "сапогами на земле и самолетами в воздухе".

Также Кир Стармер выразил уверенность, что реально вернуть США к переговорам, несмотря на ссору с Зеленским.