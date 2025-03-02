Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Президент Еврокомиссии: Надо превратить Украину в "стального дикобраза", неперевариваемого для врагов

Иванна Костина, Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 марта 2025, 21:01
Президент Еврокомиссии: Надо превратить Украину в стального дикобраза, неперевариваемого для врагов
Урсула фон дер Ляйен, фото Getty Images

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украину нужно поставить в позицию силы путем предоставления средств защиты, которые превратят ее в "стального дикобраза, который не переваривается потенциальными захватчиками".

Источник: фон дер Ляйен после саммита в Лондоне, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы должны поставить Украину в позицию силы, чтобы она имела средства для укрепления и защиты себя. Это фактически превращение Украины в стального дикобраза, который не переваривается потенциальными захватчиками.

Реклама:

Поэтому в центре внимания не только военное снабжение, но и, например, обеспечение безопасности энергетической системы и обеспечение того, чтобы со временем Украина стала сильной и устойчивой".

Детали: Вторым элементом обсуждений в Лондоне, по ее словам, стала срочная необходимость перевооружения Европы.

"Мы действительно должны сделать значительные шаги", – сказала фон дер Ляйен.

РЕКЛАМА:

"Сейчас чрезвычайно важно увеличить инвестиции в оборону на длительный период времени. Это необходимо для безопасности Европейского союза. И нам нужно (...) готовиться к худшему", – заявила она.

Ожидается, что председатель Еврокомиссии представит новый план 6 марта, в день экстренного саммита ЕС в Брюсселе, с целью резкого увеличения расходов на оборону во всех 27 странах-членах. По ее словам, план будет состоять из трех столпов: ослабление фискальных правил для обеспечения большего государственного финансирования, мобилизация общих денег ЕС и расширение участия Европейского инвестиционного банка.

Что предшествовало: Ранее стало известно, что Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на закупку ракет для ПВО. Также Британия заверила, что готова к направлению миротворцев в Украину, обеспечив ее "сапогами на земле и самолетами в воздухе".

Также Кир Стармер выразил уверенность, что реально вернуть США к переговорам, несмотря на ссору с Зеленским.

Еврокомиссияпомощь УкраинеВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Саммит в Лондоне определил поддержку ВСУ как "первый уровень" гарантий безопасности Украины – источник
Зеленский встретился с королем Чарльзом
В Лондоне завершился саммит по вопросам безопасности
МИД: МАГАТЭ нарушило суверенитет Украины из-за российского шантажа
CNN: Россия и Китай стремятся завербовать служащих, уволенных Трампом
СМИ: Стармер на саммите призовет Зеленского поладить с Трампом
Все новости...
Еврокомиссия
ЕС готовит крупнейший оборонный план после холодной войны: сотни миллиардов евро на безопасность
В Еврокомиссии заявили, что ЕС не предлагал Украине новое соглашение по критическим материалам
Еврокомиссия надеется открыть три кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС до июня
Последние новости
22:53
футболГол Довбика принес "Роме" волевую победу над "Комо" в чемпионате Италии
22:19
Саммит в Лондоне определил поддержку ВСУ как "первый уровень" гарантий безопасности Украины – источник
22:10
обновлено, видео"Шахед" попал в многоэтажку в центре Харькова, есть пострадавшие
21:50
У Зеленского подвели итоги саммита: Рассматривается привлечение механизмов Североатлантического договора
21:34
"Седьмой год вместе, но последние четыре – на расстоянии". История женщины, которая ищет пропавшего без вести жениха
21:21
Зеленский встретился с королем Чарльзом
21:01
Президент Еврокомиссии: Надо превратить Украину в "стального дикобраза", неперевариваемого для врагов
20:55
видеоАндерссон на считанные миллиметры опередила легендарную Йохауг и стала чемпионкой мира по лыжным гонкам
20:49
видеоПерепалка Зеленского и Трампа, США покидают Европу, ресурсной сделке конец? Новый выпуск УП неделя
20:45
Умеров рассказал детали о 5000 ракет ПВО, на которые выделяет деньги Британия
Все новости...
Реклама:
Реклама: