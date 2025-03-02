Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

"Шахед" попал в многоэтажку в центре Харькова, есть пострадавшие

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 марта 2025, 22:10
Шахед попал в многоэтажку в центре Харькова, есть пострадавшие
атакованный дом в Харькове, фото из соцсетей

В воскресенье вечером вражеский ударный БПЛА попал в многоэтажку в центре Харькова, возник пожар, известно о 4 пострадавших.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram

Реклама:

Детали: В 22:01 Терехов сообщил, что предварительно БПЛА типа "Шахед" ударил по центральной части города.

"Попадание в многоэтажку в центре города. На одном из этажей пожар", - написал он впоследствии.

Мэр уточнил, что попадание произошло в Киевском районе, удар пришелся по жилому многоквартирному дому. Относительно пострадавших информация уточняется.

РЕКЛАМА:

В 22:15 Терехов сообщил об одном пострадавшем.

В 22:36 председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до трех. Медицинскую помощь им оказали на месте.

Впоследствии количество пострадавших возросло до четырех.

Харьковвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Саммит в Лондоне определил поддержку ВСУ как "первый уровень" гарантий безопасности Украины – источник
Зеленский встретился с королем Чарльзом
В Лондоне завершился саммит по вопросам безопасности
МИД: МАГАТЭ нарушило суверенитет Украины из-за российского шантажа
CNN: Россия и Китай стремятся завербовать служащих, уволенных Трампом
СМИ: Стармер на саммите призовет Зеленского поладить с Трампом
Все новости...
Харьков
До 12 возросло количество пострадавших из-за масштабной атаки россиян по Харькову
Спасатели показали последствия массированного удара российскими БпЛА по Харькову
Армия РФ массированно атаковала Харьков: есть попадания на территории медицинского учреждения
Последние новости
23:11
Почему на лице возникает розацеа и что с этим делать – объясняет наука
22:56
Курское направление стало самым горячим на фронте – Генштаб
22:53
футболГол Довбика принес "Роме" волевую победу над "Комо" в чемпионате Италии
22:19
Саммит в Лондоне определил поддержку ВСУ как "первый уровень" гарантий безопасности Украины – источник
22:10
обновлено, видео"Шахед" попал в многоэтажку в центре Харькова, есть пострадавшие
21:50
У Зеленского подвели итоги саммита: Рассматривается привлечение механизмов Североатлантического договора
21:34
"Седьмой год вместе, но последние четыре – на расстоянии". История женщины, которая ищет пропавшего без вести жениха
21:21
Зеленский встретился с королем Чарльзом
21:01
Президент Еврокомиссии: Надо превратить Украину в "стального дикобраза", неперевариваемого для врагов
20:55
видеоАндерссон на считанные миллиметры опередила легендарную Йохауг и стала чемпионкой мира по лыжным гонкам
Все новости...
Реклама:
Реклама: