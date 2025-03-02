"Шахед" попал в многоэтажку в центре Харькова, есть пострадавшие
В воскресенье вечером вражеский ударный БПЛА попал в многоэтажку в центре Харькова, возник пожар, известно о 4 пострадавших.
Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram
Детали: В 22:01 Терехов сообщил, что предварительно БПЛА типа "Шахед" ударил по центральной части города.
"Попадание в многоэтажку в центре города. На одном из этажей пожар", - написал он впоследствии.
Мэр уточнил, что попадание произошло в Киевском районе, удар пришелся по жилому многоквартирному дому. Относительно пострадавших информация уточняется.
В 22:15 Терехов сообщил об одном пострадавшем.
В 22:36 председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до трех. Медицинскую помощь им оказали на месте.
Впоследствии количество пострадавших возросло до четырех.