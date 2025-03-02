"Шахед" попал в многоэтажку в центре Харькова, есть пострадавшие

атакованный дом в Харькове, фото из соцсетей

В воскресенье вечером вражеский ударный БПЛА попал в многоэтажку в центре Харькова, возник пожар, известно о 4 пострадавших.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram

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Детали: В 22:01 Терехов сообщил, что предварительно БПЛА типа "Шахед" ударил по центральной части города.

"Попадание в многоэтажку в центре города. На одном из этажей пожар", - написал он впоследствии.

Мэр уточнил, что попадание произошло в Киевском районе, удар пришелся по жилому многоквартирному дому. Относительно пострадавших информация уточняется.

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В 22:15 Терехов сообщил об одном пострадавшем.

В 22:36 председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до трех. Медицинскую помощь им оказали на месте.

Впоследствии количество пострадавших возросло до четырех.