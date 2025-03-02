Саммит в Лондоне определил поддержку ВСУ как "первый уровень" гарантий безопасности Украины – источник

По результатам саммита в Лондоне по Украине принята предварительная договоренность о том, что первым уровнем гарантий безопасности Украины должна стать поддержка и усиление ВСУ, а дополнительные гарантии безопасности должны разрабатываться вместе с Соединенными Штатами.

Источник: осведомленный с ходом переговоров высокопоставленный чиновник ЕС в комментарии "Европейской правде"

Детали: Европейский чиновник подчеркнул, что стратегия дальнейшее усиление ВСУ, а также концепция "мир через силу", которая подразумевает увеличение поддержки Украины и дополнительное давление на Россию, получила на переговорах в Лондоне широкую поддержку.

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Прямая речь: "Была достигнута договоренность о том, что возможное установление мира должно обеспечить суверенитет и безопасность Украины. Более того, учитывая прошлое поведение России, мир должен быть защищен гарантиями безопасности. Первым уровнем этих гарантий безопасности будут украинские вооруженные силы, которые необходимо продолжать поддерживать".

Детали: Он добавил, что было достигнуто "твердое согласие" о том, что будущие европейские взносы в дополнительные гарантии безопасности "должны разрабатываться бок о бок с США".

Чиновник сообщил, что среди лидеров государств и организаций, участвовавших в саммите, имела место широкая поддержка стратегии "мира через силу", которая предусматривает усиление поддержки Украины и дополнительное давление на Россию.

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Лидеры отметили "важность продолжения тесного сотрудничества с США, в частности в контексте НАТО, для обеспечения того, чтобы любое прекращение огня стало шагом к справедливому и длительному миру", сообщил собеседник "Европейской правды".

Что предшествовало: 18 мировых лидеров (руководители Франции, Германии, Италии, Испании, Канады, Польши, Чехии, Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Румынии и Украины, министр иностранных дел Турции, президенты Еврокомиссии и Европейского Совета и генсек НАТО), собрались в Ланкастер-хаусе в центре Лондона по приглашению премьер-министра Великобритании Кира Стармера, где обсудили план мирного урегулирования в Украине.

После саммита глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украину нужно поставить в позицию силы путем предоставления ей средств защиты, которые превратят ее в своеобразного "стального дикобраза".

Ранее стало известно, что Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на закупку ракет для ПВО. Также Британия заверила, что готова к направлению миротворцев в Украину, обеспечив ее "сапогами на земле и самолетами в воздухе".

Также Кир Стармер выразил уверенность, что реально вернуть США к переговорам, несмотря на ссору с Зеленским.