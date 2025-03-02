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Курское направление стало самым горячим на фронте – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 марта 2025, 22:56
Курское направление стало самым горячим на фронте – Генштаб
фото: Сухопутные войска

В воскресенье на Курском направлении зафиксировано 30 вражеских атак, на Покровском – 18, на Лиманском – 15, на Торецком – 14.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Дословно: "Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Сегодня украинские воины отражали 30 атак захватнической армии на этом направлении, кроме того, авиация врага нанесла 14 авиаударов, сбросив при этом 23 УАБ, также враг совершил 398 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 11 – из реактивных систем залпового огня".

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Детали: С начала суток произошло 97 боевых столкновений, противник нанес один ракетный и 62 авиационных ударов, использовав четыре ракеты и 62 управляемые бомбы, 869 ударов дронами-камикадзе, совершил более четырех тысяч обстрелов позиций украинских войск.

На Харьковском направлении Силы обороны успешно отбили вражеский штурм в районе населенного пункта Волчанск. В то же время, противник сбросил четыре управляемые авиационные бомбы вблизи населенного пункта Довжик.

Враг трижды атаковал украинские укрепления на Купянском направлении в районах населенных пунктов Загрызово, Петропавловка и Лозовая, одно боестолкновение продолжается.

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На Лиманском направлении российские войска 15 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи Нового, Ямполовки и Новомихайловки.

На Краматорском направлении украинские войска отбили четыре атаки противника в районах Часового Яра, Григорьевки и Александро-Шультино.

На Торецком направлении оккупанты 14 раз штурмовали позиции защитников вблизи Торецка и Щербиновки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 18 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохранялась в районах населенных пунктов Тарасовка, Проминь, Покровск, Котлино, Удачное, Котляровка, Андреевка, Водяное Второе и Улаклы, два боестолкновения еще продолжаются. Враг нанес авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам Покровск, Гришино, Леонтовичи, Удачное, Алексеевка, Новопавловка и Ореховое.

По предварительным подсчетам, в воскресенье украинские воины ликвидировали 100 и ранили 83 оккупантов на данном направлении; уничтожили боевую бронированную машину, бронетранспортер, семь единиц автомобильной техники, мотоцикл, три миномета и пушку, также существенно повреждены автомобиль, портативная станция радиоэлектронной борьбы и три пушки противника.

На Новопавловском направлении захватчики совершили четыре атаки позиций украинских войск, противник пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Константинополь, Привольное и Скудное. В то же время, враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Воскресенка и Январское.

На Гуляйпольском направлении агрессор нанес авиаудары в районах Гуляйполя, Варваровки и Железнодорожного.

На Ореховском направлении произошло два боестолкновения в районах населенных пунктов Нестерянка и Новоданиловка.

На Приднепровском направлении враг трижды штурмовал позиции защитников.

Генштабвойна
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