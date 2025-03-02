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Макрон и Стармер предлагают перемирие в Украине на месяц "в воздухе, на море и в энергетике"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 марта 2025, 23:36
Макрон и Стармер предлагают перемирие в Украине на месяц в воздухе, на море и в энергетике
Зеленский, Макрон и Стармер в Лондоне 2 марта, фото Anadolu via Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер предлагают установить перемирие в Украине сроком на один месяц, президент Владимир Зеленский заявил, что ему известно об этой инициативе.

Источник: Макрон в интервью Le Figaro, пишет Le Parisien, Зеленский в комментарии журналистам перед отлетом из Великобритании, сообщает ВВС

Детали: После саммита лидеров по Украине в Лондоне Макрон рассказал, что он и Стармер предлагают "перемирие в воздухе, на морях и в энергетической инфраструктуре", которое продлится месяц.

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"Вы должны иметь в виду, что линия фронта сегодня – это эквивалент линии Париж-Будапешт. В случае прекращения огня будет очень сложно проверить, соблюдается ли эта линия фронта", – сказал он.

Макрон также рассказал, что прекращение огня будет первым этапом, а развертывание наземных войск для обеспечения мира состоится позже.

Прямая речь Макрона: "В ближайшие недели европейских войск на украинской земле не будет. Вопрос заключается в том, как мы используем это время, чтобы попытаться достичь доступного перемирия, с переговорами, которые продлятся несколько недель, а затем, после подписания мира, развертывание".

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Детали: Макрон также считает, что европейцы должны увеличить свой оборонный бюджет.

"В течение последних трех лет россияне тратят 10% своего ВВП на оборону. Поэтому мы должны подготовиться к будущему, поставив себе цель около 3% или 3,5% ВВП", – сказал он.

Le Parisien отмечает, что Франция сейчас выделяет на оборону 2% своих ресурсов, значительно опережая своих европейских соседей.

Вместе с тем, президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам перед отлетом из Великобритании заявил, что ему известно об инициативе Макрона и Стармера.

На вопрос, знает ли он об этом плане, Зеленский ответил: "Я все знаю".

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