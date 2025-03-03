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Зеленский: До окончания войны еще долгий путь, территориальных уступок не будет

Иван ДьяконовПонедельник, 3 марта 2025, 00:29
Зеленский: До окончания войны еще долгий путь, территориальных уступок не будет
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война с Россией далека от завершения, а любое мирное соглашение должно быть справедливым и содержать четкие гарантии безопасности.

Источник: Sky News

Детали: Во время общения с британскими журналистами в аэропорту Станстеда президент Украины отметил, что соглашение о прекращении войны должно быть "честным", "справедливым" и "стабильным". Оно должно предусматривать конкретные гарантии безопасности, которые сделают невозможным дальнейшую агрессию со стороны России.

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Зеленский категорически отрицает возможность любых территориальных уступок и подчеркнул, что Украина никогда не признает оккупированные территории частью России.

Прямая речь: "Украина никогда не признает оккупированные Россией территории. Для нас это будет временной оккупацией. Наши территории и наши ценности не продаются. Наши свободы не продаются".

Детали: Президент добавил, что гарантии безопасности должны предусматривать сильный ответ Украины и ее партнеров в случае новой агрессии со стороны России.

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"Я не хочу говорить о деталях, пока нет подписей... есть слишком много вещей, о которых надо подумать", – сказал он.

В то же время глава государства сообщил, что международные партнеры Украины согласились продолжать давление на Россию.

Зеленскийвойнагарантии безопасности
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