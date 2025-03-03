Трамп в понедельник обсудит остановку военной помощи Украине – NYT

Издание The New York Times со ссылкой на чиновника администрации, который говорил на условиях анонимности, пишет, что президент США Дональд Трамп в понедельник обсудит возможное приостановление или полную отмену военной помощи Украине, включая вооружение, оплаченное еще администрацией Джо Байдена.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times

Детали: По данным издания, представитель администрации Трампа сообщил, что Трамп встретится в понедельник со своими главными помощниками по национальной безопасности, в том числе с государственным секретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Гегсетом, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры по ряду вариантов политики в отношении Украины.

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Среди них - приостановление или отмена американской военной помощи Украине, включая последние поставки боеприпасов и оборудования, санкционированные и оплаченные во времена администрации Байдена, сказал чиновник.

Предыстория:

В минувшие выходные уже звучали сообщения, что администрация Трампа рассматривает возможность прекращения всех текущих поставок военной помощи Украине в ответ на высказывания президента Владимира Зеленского в Овальном кабинете в пятницу и его неуступчивость в мирном процессе.

Президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу 28 февраля после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В ответ Дональд Трамп заявил, что украинский президент "пренебрег" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".

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