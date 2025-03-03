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Трамп в понедельник обсудит остановку военной помощи Украине – NYT

Иванна Костина, Станислав ПогориловПонедельник, 3 марта 2025, 09:12
Трамп в понедельник обсудит остановку военной помощи Украине – NYT
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Издание The New York Times со ссылкой на чиновника администрации, который говорил на условиях анонимности, пишет, что президент США Дональд Трамп в понедельник обсудит возможное приостановление или полную отмену военной помощи Украине, включая вооружение, оплаченное еще администрацией Джо Байдена.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times

Детали: По данным издания, представитель администрации Трампа сообщил, что Трамп встретится в понедельник со своими главными помощниками по национальной безопасности, в том числе с государственным секретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Гегсетом, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры по ряду вариантов политики в отношении Украины.

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Среди них - приостановление или отмена американской военной помощи Украине, включая последние поставки боеприпасов и оборудования, санкционированные и оплаченные во времена администрации Байдена, сказал чиновник.

Предыстория:

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ТрампСШАпомощь Украине
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