Сухопутные войска: РФ ударила по военному полигону на Днепропетровщине, есть погибшие

Сухопутные войска сообщили, что 1 марта одно из подразделений их войск стало целью вражеского ракетного удара, есть погибшие и раненые. Перед этим в соцсетях была обнародована информация об ударе россиян по полигону в Черкасском Днепропетровской области, где находились украинские военные 157-й отдельной механизированной бригады во время построения.

Источник: волонтер Сергей Стерненко в Telegram, командующий Сухопутных войск Михаил Драпатий в Facebook, Сухпутные войска в Facebook, источники УП в Силах обороны и вне их

Дословно Сухопутные войска: "1 марта одно из подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины стало целью вражеского ракетного удара. К сожалению, есть погибшие и раненые. Командование и личный состав Сухопутных войск ВСУ выражает глубокие соболезнования близким и знакомым военнослужащих, погибших в результате этого ракетного удара.

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Сейчас продолжается тщательная проверка и установление всех обстоятельств происшествия. Военной службе правопорядка и правоохранительным органам предоставляется вся необходимая информация для обеспечения максимальной прозрачности расследования".

По предварительным данным, как отмечают два собеседника УП, в Силах обороны и вне их, речь идет о нескольких десятках погибших и до сотни раненых.

Детали: Волонтер Сергей Стерненко 2 марта сообщал, что россияне нанес удар по полигону с военными ВСУ на Днепропетровщине в 100 - 130 километрах от линии фронта. "Корректировка под российский разведБПЛА. Его не сбили, потому что до сих пор не действует полноценная система. ВК Восток сейчас имеет худшие показатели по внедрению дроновой ПВО. Ранее командующий этого ВК запрещал даже тренировочные полеты с FPV. Последствия уже были - удар по Patriot. Ответственности не было. Никакой", - написал волонтер.

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Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатий заявил, что лично следит за каждым шагом, чтобы выяснить все посекундно. "Потому что мне тоже болит. Потому что изнутри разъедает гнев", - отметил он.

Прямая речь Драпатого: "Ждал первых данных, чтобы не быть голословным, и теперь должен предупредить: каждый, кто принимал решения в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, - все понесут ответственность. Никто не спрячется за объяснениями или формальными рапортами".

Детали: Драпатий отметил, что предполагает, что правду будут пытаться скрыть в тумане бюрократии.

"Но я этого не допущу. Назначил независимую проверку с участием военной контрразведки, чтобы ни одна деталь не осталась без внимания, а виновные были названы и не смогли "отмазаться. Тех, кто годами войны продолжает халатно и формально выполнять свои обязанности, тех, кто "затягивает" военных в устаревшие процедуры, пренебрегая их безопасностью, тех, кто самоутверждается не в бою, а притесняя подчиненных, - все они позорят Вооруженные силы Украины", - написал командующий Сухопутных сил.