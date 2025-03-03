Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

МИД Франции: Макрон предложил "частичное перемирие" как шаг к переговорам с Россией

Мария Емец, Степан ГафткоПонедельник, 3 марта 2025, 11:29
МИД Франции: Макрон предложил частичное перемирие как шаг к переговорам с Россией
Фото c Facebook Jean-Noël Barrot

Идея "частичного перемирия" в российско-украинской войне, предложенная президентом Франции Эмманюэлем Макроном, может стать основой для дальнейших переговоров по более широкому соглашению и позволит проверить готовность Москвы выполнять договоренности. 

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро в эфире BFMTV

Прямая речь: "Это перемирие в небе, на море и по энергетической инфраструктуре позволит засвидетельствовать добрую волю Владимира Путина, когда он согласится на такое перемирие. Тогда могут начаться реальные переговоры о мире. Потому что мы хотим мира – но надежного и длительного".

Реклама:

Детали: Министра спросили о раскрытой Макроном идее его и британского премьера о "частичном" перемирии в российско-украинской войне – "небе, на море и по энергетической инфраструктуре". Барро пояснил, что такая начальная договоренность может стать ступенькой к дальнейшим переговорам. 

Напомним:

  • После саммита в Лондоне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он и британский премьер Кир Стармер имеют идею относительно начального "частичного" прекращения боевых действий между РФ и Украиной – в небе, на море и по атакам на объекты энергетической инфраструктуры
  • Макрон назвал преимуществом такого "частичного" перемирия то, что его соблюдение возможно будет как-то измерить и проконтролировать, тогда как протяженность сухопутного фронта является огромной.

Францияроссийско-украинская войнаперемирие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоСухопутные войска: РФ ударила по военному полигону на Днепропетровщине, есть погибшие
Макрон предположил, что Франция может разместить свое ядерное оружие на территории союзников
Трамп заявил, что США надо меньше волноваться из-за Путина, есть другие проблемы
Глава Пентагона приказал свернуть наступательные кибероперации против России – NYT
Зеленский заявил, что встретится с Трампом, если речь пойдет о "решении реальных проблем" – СМИ 
Россия обвиняет ЕС в желании продолжать войну, пытаясь рассорить Запад – ISW
Все новости...
Франция
Британия и Франция с Украиной подготовят "план прекращения огня" и покажут США
Макрон призвал Европу отбросить "счастливую вассальную зависимость" от США
Во Франции ученые, которые швырнули коктейли Молотова в консульство РФ, отделались домашним арестом
Последние новости
13:13
Россияне пробуют прорывать границу и перерезать логистику на Сумщине
13:10
Как украинцам получить бесплатные слуховые аппараты? Объяснение от Минздрава
13:08
В Украине стартовал проект "Линия дронов": что предусматривает
13:07
Заявление нового посла Великобритании в США вызвало противоречивую реакцию британцев
13:05
"Аврора" оступилась и дала шанс ХИТу стать лидером: самое интересное о туре футзальной Экстра-лиги
12:42
Экономика России все больше будет зависеть от военно-промышленного комплекса – разведка Британии
12:39
Завершение "Зимней еПоддержки": сколько украинцев взяли "тысячу Зеленского" и на что тратили
12:30
Папа Римский из больницы призвал молиться за "измученную Украину": что известно о состоянии понтифика
12:26
"Оскар-2025": Звезда "Убить Билла" выкрикнула "Слава Украине", награждая фильм о россиянине
12:24
инфографикаБольшинство украинцев считают, что приоритетом для общественности должно быть содействие ВСУ и отпор РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: