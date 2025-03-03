МИД Франции: Макрон предложил "частичное перемирие" как шаг к переговорам с Россией
Идея "частичного перемирия" в российско-украинской войне, предложенная президентом Франции Эмманюэлем Макроном, может стать основой для дальнейших переговоров по более широкому соглашению и позволит проверить готовность Москвы выполнять договоренности.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро в эфире BFMTV
Прямая речь: "Это перемирие в небе, на море и по энергетической инфраструктуре позволит засвидетельствовать добрую волю Владимира Путина, когда он согласится на такое перемирие. Тогда могут начаться реальные переговоры о мире. Потому что мы хотим мира – но надежного и длительного".
Детали: Министра спросили о раскрытой Макроном идее его и британского премьера о "частичном" перемирии в российско-украинской войне – "небе, на море и по энергетической инфраструктуре". Барро пояснил, что такая начальная договоренность может стать ступенькой к дальнейшим переговорам.
Напомним:
- После саммита в Лондоне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он и британский премьер Кир Стармер имеют идею относительно начального "частичного" прекращения боевых действий между РФ и Украиной – в небе, на море и по атакам на объекты энергетической инфраструктуры.
- Макрон назвал преимуществом такого "частичного" перемирия то, что его соблюдение возможно будет как-то измерить и проконтролировать, тогда как протяженность сухопутного фронта является огромной.