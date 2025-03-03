МИД Франции: Макрон предложил "частичное перемирие" как шаг к переговорам с Россией

Идея "частичного перемирия" в российско-украинской войне, предложенная президентом Франции Эмманюэлем Макроном, может стать основой для дальнейших переговоров по более широкому соглашению и позволит проверить готовность Москвы выполнять договоренности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро в эфире BFMTV

Прямая речь: "Это перемирие в небе, на море и по энергетической инфраструктуре позволит засвидетельствовать добрую волю Владимира Путина, когда он согласится на такое перемирие. Тогда могут начаться реальные переговоры о мире. Потому что мы хотим мира – но надежного и длительного".

Реклама:

Детали: Министра спросили о раскрытой Макроном идее его и британского премьера о "частичном" перемирии в российско-украинской войне – "небе, на море и по энергетической инфраструктуре". Барро пояснил, что такая начальная договоренность может стать ступенькой к дальнейшим переговорам.

Напомним: