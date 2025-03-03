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Трамп говорит, что пока не обсуждал остановку военной помощи для Украины

Татьяна ОлейникПонедельник, 3 марта 2025, 22:37
Трамп говорит, что пока не обсуждал остановку военной помощи для Украины
Трамп на пресс-конференции. Скриншот из трансляции Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не обсуждал остановку военной помощи для Украины, говорит, что все "будет зависеть от того, что будет дальше".

Источник: Трамп на пресс-конференции

Прямая речь: "Мы пока этого не обсуждали. Все будет зависеть от того, что будет происходить дальше, много вещей происходит прямо сейчас, пока мы говорим. Я могу дать вам ответ, а потом вернуться в мой кабинет, в мой прекрасный Овальный кабинет, и узнать, что этот ответ уже устарел. Это как в бизнесе".

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Детали: Относительно соглашения о полезных ископаемых Трамп отметил, что оно "не мертвое". Он также в очередной раз добавил, что президент Украины Владимир Зеленский должен "быть более благодарным", поскольку "потому что эта страна прошла с ними через все испытания".

"Я думаю, что это большая сделка для нас, потому что Байден очень, очень глупо дал 350 миллиардов долларов Украине, чтобы воевать, и вы знаете, что произошло", – сказал президент США.

Он пообещал больше сказать о сделке в речи 4 марта, которую он анонсировал ранее в соцсетях.

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Также Трамп еще раз прокомментировал слова Зеленского о том, что окончание войны с Россией еще "очень, очень далеко".

"Я хочу, чтобы это закончилось быстрее. Я не хочу, чтобы это длилось годами, и лучше бы президент Зеленский, который сделал заявление, был неправ насчет этого", – сказал Трамп.

Не называя имени Зеленского, он предположил, что украинский президент может "не продержаться очень долго", если не захочет заключить соглашение о мире.

"Возможно, кто-то не хочет заключать соглашение, и если кто-то не хочет заключать соглашение, я думаю, что этот человек долго не продержится. К этому человеку не будут долго прислушиваться. Потому что я верю, что Россия хочет заключить сделку, я верю, что народ Украины, безусловно, хочет заключить сделку", – сказал Трамп, повторяя свой давний тезис, что хочет заключить сделку "быстро".

Что предшествовало: 

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