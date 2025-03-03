Трамп говорит, что пока не обсуждал остановку военной помощи для Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не обсуждал остановку военной помощи для Украины, говорит, что все "будет зависеть от того, что будет дальше".
Источник: Трамп на пресс-конференции
Прямая речь: "Мы пока этого не обсуждали. Все будет зависеть от того, что будет происходить дальше, много вещей происходит прямо сейчас, пока мы говорим. Я могу дать вам ответ, а потом вернуться в мой кабинет, в мой прекрасный Овальный кабинет, и узнать, что этот ответ уже устарел. Это как в бизнесе".
Детали: Относительно соглашения о полезных ископаемых Трамп отметил, что оно "не мертвое". Он также в очередной раз добавил, что президент Украины Владимир Зеленский должен "быть более благодарным", поскольку "потому что эта страна прошла с ними через все испытания".
"Я думаю, что это большая сделка для нас, потому что Байден очень, очень глупо дал 350 миллиардов долларов Украине, чтобы воевать, и вы знаете, что произошло", – сказал президент США.
Он пообещал больше сказать о сделке в речи 4 марта, которую он анонсировал ранее в соцсетях.
Также Трамп еще раз прокомментировал слова Зеленского о том, что окончание войны с Россией еще "очень, очень далеко".
"Я хочу, чтобы это закончилось быстрее. Я не хочу, чтобы это длилось годами, и лучше бы президент Зеленский, который сделал заявление, был неправ насчет этого", – сказал Трамп.
Не называя имени Зеленского, он предположил, что украинский президент может "не продержаться очень долго", если не захочет заключить соглашение о мире.
"Возможно, кто-то не хочет заключать соглашение, и если кто-то не хочет заключать соглашение, я думаю, что этот человек долго не продержится. К этому человеку не будут долго прислушиваться. Потому что я верю, что Россия хочет заключить сделку, я верю, что народ Украины, безусловно, хочет заключить сделку", – сказал Трамп, повторяя свой давний тезис, что хочет заключить сделку "быстро".
Что предшествовало:
- Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу, 28 февраля, после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
- В ответ Дональд Трамп заявил, что украинский президент "пренебрег" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".
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