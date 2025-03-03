РФ атаковала Одессу беспилотниками: не работают котельные, есть повреждения домов

Вечером 3 марта российская армия атаковала Одессу ударными беспилотниками, в результате этого не работают котельные, повреждены частные дома и бизнес-центр.

Источник: председатель ОВА Олег Кипер

Прямая речь: "В результате удара есть повреждения энергетической инфраструктуры. Сейчас в части города действуют аварийные отключения электроэнергии. Коммунальные службы уже начали работу по запуску генераторов для работы критической инфраструктуры, в том числе и котельных. Развертываются дополнительные пункты несокрушимости (425 уже работают)".

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Детали: Также, в результате падения обломков и взрывных волн, повреждены два частных дома и бизнес-центр.