Европейские страны согласовывают вопрос конфискации €200 млрд российских активов – FT

Крупнейшие европейские государства поддерживают усилия по конфискации замороженных российских активов на сумму более 200 миллиардов евро, разрабатывая планы по соглашению о прекращении огня в Украине.

Источник: Financial Times со ссылкой на источники

Детали: Франция и Германия, которые долгое время выступали против полной конфискации активов, находящихся в ЕС, обсуждают с Великобританией и другими странами пути их использования.

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По словам трех человек, информированных о ходе переговоров, французские чиновники обсуждали предложение европейских стран конфисковать эти активы, если Москва нарушит будущее соглашение о прекращении огня в Украине. Речь идет об усилиях в рамках гарантий безопасности для Киева в случае заключения соглашения о прекращении огня.

Сторонники этой идеи видят привязку замороженных активов к соблюдению Россией возможного соглашения способом давления на Москву и гарантий для Украины.

После полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году союзники из G7 заморозили около 300 млрд евро активов Центрального банка России, подавляющее большинство из которых – около 190 млрд евро – находится в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, а меньшие суммы хранятся во Франции, Великобритании, Японии, Швейцарии и США.

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Сейчас доход от этих активов – преимущественно наличные и государственные облигации – используется для выплаты странами "Большой семерки" кредитов, предоставленных Украине на сумму $50 млрд, но базовых активов это не касается.

Украина, Польша и страны Балтии уже давно настаивают на конфискации этих активов, но ключевые европейские столицы, включая Берлин, Париж и Брюссель, ранее отказывались от этого из-за опасений, что конфискация создаст прецедент в международном праве.

Европейский центральный банк также обеспокоен тем, что статус евро как безопасной валюты для валютных резервов будет поставлен под угрозу, поскольку большинство активов номинированы в евро.

Во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что немедленное изъятие активов не будет "уважением к международному праву", но эти средства могут быть "частью переговоров по окончанию войны".

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что рассмотрит возможность поддержать предложение о конфискации замороженных российских активов, сообщил источник, знакомый с этим вопросом. В среду Мерц, вероятно, обсудит этот вопрос с действующим канцлером Олафом Шольцом, чтобы согласовать позиции в преддверии саммита лидеров ЕС в четверг. Пресс-секретарь Шольца отказался от комментариев.

Премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер в понедельник заявил, что Лондон рассматривает возможность использования этих активов.

"Конечно, что поступления и доходы используются", - сказал он членам парламента, выступая после подписания соглашения с президентом Украины Владимиром Зеленским на выходных, о предоставлении Великобританией кредита Украине в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов, обеспеченного доходами от российских суверенных активов, находящихся под санкциями.

Прямая речь Стармера: "Что касается самих (базовых – ред.) активов, то это очень сложный вопрос. Но я считаю, что нам нужно делать больше, и мы делаем больше, чтобы вместе с другими странами изучить, какие есть возможности".

Детали: Два человека, знакомых с французским предложением, сказали, что оно было хорошо воспринято другими европейскими союзниками, но до его согласования еще далеко.

Сторонники конфискации активов получили дополнительные аргументы после угроз администрации Трампа сократить военную поддержку Украине.

"Все больше стран готовы использовать конфискацию активов как инструмент давления на Россию", – сказал один из собеседников FT.

Что было ранее: Президент Владимир Зеленский предложил использовать часть средств из замороженных российских активов для наполнения будущего Фонда, который должен стать частью соглашения о предоставлении Вашингтону доли от минеральных ресурсов Украины.

Напомним: