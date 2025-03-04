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Трамп значительно повысил пошлины на импорт товаров из Канады, Китая и Мексики: Пекин и Оттава ответили

Иванна Костина, Степан ГафткоВторник, 4 марта 2025, 09:24
Трамп значительно повысил пошлины на импорт товаров из Канады, Китая и Мексики: Пекин и Оттава ответили
Фото c Facebook Donald J. Trump

Президент США Дональд Трамп ввел новые торговые ограничения, подняв пошлины на импорт из Канады и Мексики до 25%, а на китайские товары – до 20%, это решение повлияет на импорт объемом около $1,5 трлн в год.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал Bloomberg

Детали: По информации Bloomberg, Дональд Трамп выполнил свое обещание ударить по Канаде и Мексике высокими импортными пошлинами, осуществив одно из крупнейших повышений тарифов в США с 1930-х годов. Это стало серьезным обострением торговой войны, которая может осложнить отношения с ключевыми экономическими партнерами.

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Новые пошлины – 25% на большинство импорта из Канады и Мексики, а также повышение тарифов на китайские товары с 10% до 20% – затрагивают годовой импорт объемом $1,5 трлн. Этим решением Трамп дает сигнал, что готов использовать пошлины для привлечения дополнительных поступлений в бюджет и поддержки внутреннего производства.

Этот шаг вызвал мгновенную реакцию Канады и Китая, а также может спровоцировать ответные действия со стороны Мексики. Он ставит под угрозу судьбу торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой, заключенного во время первого срока Трампа. Также существует риск ослабления экономики США и роста инфляции.

Согласно исследованию Бюджетной лаборатории Йельского университета, такие тарифы поднимут средний уровень импортных пошлин в США до самого высокого показателя с 1943 года. Для американских домохозяйств это будет означать дополнительные расходы до $2 000 в год и может замедлить экономический рост страны, особенно если другие государства примут аналогичные меры.

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Канада уже объявила об ответных пошлинах на американские товары. Первый этап предусматривает 25% сборы на импорт общей стоимостью 30 млрд канадских долларов ($20,6 млрд США), которые вступят в силу одновременно с американскими тарифами. Через три недели Канада введет второй пакет пошлин на сумму 125 млрд канадских долларов, который коснется автомобилей, грузовиков, стали и алюминия.

"Канада не оставит это необоснованное решение без ответа", – заявил премьер-министр Джастин Трюдо. Он напомнил, что этот план действий идентичен тому, который он предложил в феврале после подписания Трампом указа о новых тарифах.

В ответ на новые пошлины США Китай 4 марта ввел повышенные импортные пошлины на 10%-15% для ряда американских сельскохозяйственных и пищевых товаров. Кроме того, Пекин ввел экспортные и инвестиционные ограничения в отношении 25 компаний из США.

Трамп сигнализировал о желании поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином, но они все еще не поговорили спустя месяц после того, как президент США поднял вопрос о возможности звонка для переговоров о сделке.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в 3 марта заявила, что ее правительство будет ждать решения Трампа, прежде чем реагировать ответными мерами.

Напомним: 

  • Президент США Дональд Трамп анонсировал 25% пошлины на товары из ЕС "вскоре".
  • Премьер председательствующей в Совете ЕС Польши Дональд Туск возразил заявлениям Трампа о том, что целью Брюсселя является "обмануть США". В то же время в Будапеште обвинили Брюссель в том, что Трамп хочет ввести 25-процентные пошлины на европейские товары.
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется, что убедил Трампа не вести торговую войну против Европы, а сосредоточиться на Китае. Премьер Финляндии подчеркнул, что от торговой войны "не выиграет никто".

ТрампКанадаКитайторговля
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