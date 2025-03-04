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Противовоздушный бой 4 марта: ПВО сбила 65 вражеских беспилотников в 9 областях

Станислав ПогориловВторник, 4 марта 2025, 09:29
Противовоздушный бой 4 марта: ПВО сбила 65 вражеских беспилотников в 9 областях
Фото: Getty Images

В ночь на 4 марта российские захватчики атаковали Украину 99-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Силы ПВО сбили 65 дронов.

Источник: командование Воздушных сил в Telegram

Детали: Сообщается, что по состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 65-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.

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32 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны (без негативных последствий).

Воздушники также сообщили, что в результате вражеской атаки пострадали Одесская, Сумская и Донецкая области.

ПВОбеспилотникироссийско-украинская война
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