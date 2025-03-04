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Шмыгаль допускает риск для поставок ракет к ЗРК Patriot

Валентина РоманенкоВторник, 4 марта 2025, 14:10
Шмыгаль допускает риск для поставок ракет к ЗРК Patriot
Шмыгаль. фото "Армія. Inform"

Премьер-министр Денис Шмыгаль признал риск относительно поставок ракет для ЗРК Patriot, но надеется, что Украина способна найти решение с США и другими партнерами.

Источник: Шмыгаль на пресс-конференции 4 марта, отвечая на вопросы журналистов

Прямая речь: "Системы противовоздушной обороны. Все партнеры сегодня поставляют Украине как сами системы, так и ракеты и боеприпасы к ним. Мы имеем поставки и соответствующие остатки на складах от различных партнеров.

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Конечно, вклад США является существенным, в первую очередь это касается систем Patriot. Система Patriot пока единственная система, которая способна бороться с российской баллистикой. Риск, о котором вы спрашивали, содержится в плоскости обеспечения Patriot: как ремонтами, обслуживанием, так и боеприпасами к Patriot, чтобы защищать Украину от баллистики".

Детали: В то же время премьер выразил уверенность, что Украине удастся найти и с США, и с другими партнерами, "как сделать так, чтобы этот риск не воплощался".

PatriotПВОпомощь УкраинеШмыгаль
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