Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Туск подтвердил, что США остановили военную помощь Украине

Иванна Костина, Станислав ПогориловВторник, 4 марта 2025, 14:15
Туск подтвердил, что США остановили военную помощь Украине
Дональд Туск, фото: Getty Images

Премьер-министр Польши Дональд Туск на открытии заседания польского правительства заявил, что информация с границы и хаба американской помощи в Ясенке подтверждает сообщения о приостановлении помощи США для Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Прямая речь Туска: "Отчеты, которые поступают с границы, из нашего центра в Ясенке, подтверждают заявления американской стороны (остановку военной помощи - ред.). Это, конечно, ставит Европу, Украину, Польшу в более сложную ситуацию, но мы должны справиться с этой ситуацией".

Реклама:

Детали: В ночь на 4 марта стало известно, что США приостанавливают всю военную помощь Украине - в том числе и ту, которая только что была доставлена и хранится на складах в Польше.

"Ситуация серьезная, мне не надо никого убеждать, что она требует от правительства особой концентрации", - заявил Туск в начале заседания кабинета министров во вторник.

"Мы будем принимать решения, которые потребуют полной солидарности государства, ваших министерств. Наступают дни и недели, когда совершенно необходимо прекратить бесплодные дискуссии, споры о престиже, коалиционные разногласия", – обратился он к министрам, отметив, что правительство должно будет принимать решения "в каком-то экстраординарном режиме".

РЕКЛАМА:

В то же время Туск подчеркнул, что нет "никаких оснований" считать заявления американской стороны "просто словами".

Предыстория:

  • Решение Трампа заморозить помощь Украине якобы поддержали все его топ-советники, а сам Дональд Трамп решил сделать это после фразы президента Украины о том, что война может продолжаться еще долго.
  • Между тем, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 марта представила пятиступенчатый план перевооружения Евросоюза и поддержки Украины, который позволит мобилизовать 800 млрд евро на оборонные расходы.

СШАУкраинароссийско-украинская войнапомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский поручил руководителям получить от США информацию относительно военной помощи
Трюдо заявил, что Трамп хочет разрушить экономику Канады для ее легкой аннексии
Долю Жеваго в Полтавском ГОКе передали в АРМА
В Евросоюзе определили, когда введут новые правила въезда, в том числе для украинцев
Путин согласился помочь Трампу в ядерных переговорах с Ираном – Bloomberg
Туск подтвердил, что США остановили военную помощь Украине
Все новости...
Маск уже предлагает Зеленскому "амнистию в нейтральной стране"
WSJ узнало, как у Трампа принимали решение остановить помощь Украине
СNN: Соединенные Штаты продолжают делиться разведданными с Украиной
Трамп представит в Конгрессе "мирный план" для Украины – СМИ
Последние новости
20:37
Зеленский поручил руководителям получить от США информацию относительно военной помощи
20:33
Трамп угрожает Канаде еще большими пошлинами
20:32
СМИ: За рубеж сбежали владельцы сети киевских аптек, подозреваемые в продаже лекарств из России
20:30
В Украине почти на четверть увеличились зарплаты - служба статистики
20:18
Зеленский о решении Еврокомиссии по защите: Для нас это прежде всего дополнительная ПВО
20:13
"Вонь, плесень, неисправная канализация": адвокат показала условия в спецшколе на Николаевщине
20:10
Трюдо заявил, что Трамп хочет разрушить экономику Канады для ее легкой аннексии
20:04
Правительство расширило бронирование для мобильных операторов и интернет-провайдеров
19:55
Премьер Британии рассказал Зеленскому, о чем говорил с Трампом, тот поблагодарил за советы
19:38
Ирландия подготовила дополнительный пакет помощи Украине
Все новости...
Реклама:
Реклама: