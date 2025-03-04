Туск подтвердил, что США остановили военную помощь Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск на открытии заседания польского правительства заявил, что информация с границы и хаба американской помощи в Ясенке подтверждает сообщения о приостановлении помощи США для Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Прямая речь Туска: "Отчеты, которые поступают с границы, из нашего центра в Ясенке, подтверждают заявления американской стороны (остановку военной помощи - ред.). Это, конечно, ставит Европу, Украину, Польшу в более сложную ситуацию, но мы должны справиться с этой ситуацией".

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Детали: В ночь на 4 марта стало известно, что США приостанавливают всю военную помощь Украине - в том числе и ту, которая только что была доставлена и хранится на складах в Польше.

"Ситуация серьезная, мне не надо никого убеждать, что она требует от правительства особой концентрации", - заявил Туск в начале заседания кабинета министров во вторник.

"Мы будем принимать решения, которые потребуют полной солидарности государства, ваших министерств. Наступают дни и недели, когда совершенно необходимо прекратить бесплодные дискуссии, споры о престиже, коалиционные разногласия", – обратился он к министрам, отметив, что правительство должно будет принимать решения "в каком-то экстраординарном режиме".

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В то же время Туск подчеркнул, что нет "никаких оснований" считать заявления американской стороны "просто словами".

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