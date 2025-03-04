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Зеленский: Готовы работать под "сильным лидерством" Трампа для мира

Евгений КизиловВторник, 4 марта 2025, 17:54
Зеленский: Готовы работать под сильным лидерством Трампа для мира
фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к миру и он готов работать в этом направлении "под сильным лидерством президента Трампа".

Источник: Зеленский в соцсети Х

Прямая речь: "Никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством Президента Трампа, чтобы достичь прочного мира. Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну..."

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Детали: Он отметил, что Украина хочет "очень быстро" договориться с США о "сильной окончательной сделке".

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По словам Зеленского, он ценит и благодарен за то, как сильно Америка помогла Украине, и он помнит "тот переломный момент, когда президент Трамп предоставил Украине „джавелины".

Также он заявил, что встреча в Белом доме прошла не так, как планировалось. Ему жаль, и он хочет все исправить.

Прямая речь: "Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме, в пятницу прошла не так, как предполагалось. Жаль, что так произошло. Пришло время сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными".

Больше деталей: Что касается соглашения о минералах и безопасности, то Зеленский отметил, что Украина готова подписать его "в любое время и в любом удобном формате".

Прямая речь: "Мы рассматриваем это соглашение как шаг к укреплению безопасности и надежных гарантий безопасности, и искренне надеюсь, что оно будет работать эффективно".

ЗеленскийТрамп
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