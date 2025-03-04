Зеленский: Готовы работать под "сильным лидерством" Трампа для мира
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к миру и он готов работать в этом направлении "под сильным лидерством президента Трампа".
Источник: Зеленский в соцсети Х
Прямая речь: "Никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством Президента Трампа, чтобы достичь прочного мира. Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну..."
Хочу ще раз наголосити, що Україна прагне до миру.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2025
Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством…
Детали: Он отметил, что Украина хочет "очень быстро" договориться с США о "сильной окончательной сделке".
По словам Зеленского, он ценит и благодарен за то, как сильно Америка помогла Украине, и он помнит "тот переломный момент, когда президент Трамп предоставил Украине „джавелины".
Также он заявил, что встреча в Белом доме прошла не так, как планировалось. Ему жаль, и он хочет все исправить.
Прямая речь: "Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме, в пятницу прошла не так, как предполагалось. Жаль, что так произошло. Пришло время сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными".
Больше деталей: Что касается соглашения о минералах и безопасности, то Зеленский отметил, что Украина готова подписать его "в любое время и в любом удобном формате".
Прямая речь: "Мы рассматриваем это соглашение как шаг к укреплению безопасности и надежных гарантий безопасности, и искренне надеюсь, что оно будет работать эффективно".