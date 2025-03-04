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Reuters: Украина и США готовятся подписать "соглашение об ископаемых" во вторник

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникВторник, 4 марта 2025, 21:29
Reuters: Украина и США готовятся подписать соглашение об ископаемых во вторник
Стол в Белом доме, за которым 28 февраля президенты США и Украины должны были подписать соглашение о недрах. Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа и Украина могут подписать соглашение о добыче полезных ископаемых во вторник.

Источник: об этом агентству Reuters сообщили во вторник четыре человека, знакомые с ситуацией, пишет "Европейская правда"

Детали: Президент Дональд Трамп сказал своим советникам, что хочет объявить о сделке в своем обращении к Конгрессу во вторник вечером, сообщили три источника.

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Впрочем, они предостерегли, что соглашение еще не подписано и ситуация может измениться.

Белый дом пока не ответил агентству на просьбу о комментарии. Офис президента Украины в Киеве и посольство Украины в Вашингтоне также не ответили на запросы о комментариях.

Американские чиновники в последние дни говорили с официальными лицами в Киеве о подписании соглашения, несмотря на пятничный скандал в Овальном кабинете. Они призвали советников Зеленского убедить украинского президента открыто извиниться перед Трампом, по словам одного из людей, знакомых с этим вопросом.

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Во вторник Зеленский написал в Х (Twitter), что Украина готова подписать соглашение, и отметил, что ему "обидно" из-за встречи в Овальном кабинете.

Как отмечает агентство, непонятно, изменилось ли соглашение по сравнению с той версией, которую должны были подписать в пятницу.

В понедельник Трамп дал понять, что его администрация остается открытой для подписания соглашения.

СШАпереговоры
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