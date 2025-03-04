Генштаб: Больше всего боев за сутки было на Курском направлении

С начала суток 4 марта на фронте состоялось 97 боевых столкновений, из них почти треть – на Курском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: "С начала этих суток произошло 97 боевых столкновений. Российские захватчики нанесли 40 авиаударов, применив 59 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 783 дрона-камикадзе и осуществили 3828 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: На Харьковском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Волчанска, получил отпор.

На Купянском направлении противник проводил три штурма позиций наших защитников в районах Петропавловки, Песчаного и Богуславки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 14 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Новое, Новолюбовка, Ямполовка и Диброва, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

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На Краматорском направлении продолжается одна вражеская атака в сторону Ступочек.

На Торецком направлении россияне десять раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Дачное и Торецк.

С начала этих суток, на Покровском направлении захватнические подразделения 17 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Проминь Лисовка, Сергеевка, Улаклы, Андреевка, Алексеевка.

На Новопавловском направлении враг десять раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя и Раздольного, два боестолкновения продолжается до сих пор.

Противник дважды атаковал позиции наших защитников в районе Привольного и Чаривного на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении наши войска отбили семь атак противника в районе Нестерянки, Новоданиловки и Каменского, еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Приднепровском направлении враг проводил одну безуспешную атаку, а под авиаударом было Львовое.

В Курской области украинские защитники отбили 30 вражеских атак. Кроме этого, враг нанес 18 авиационных ударов с применением 28 управляемых бомб, а также совершил 364 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.