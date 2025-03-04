Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Генштаб: Больше всего боев за сутки было на Курском направлении

Татьяна ОлейникВторник, 4 марта 2025, 22:12
Генштаб: Больше всего боев за сутки было на Курском направлении
Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ

С начала суток 4 марта на фронте состоялось 97 боевых столкновений, из них почти треть – на Курском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: "С начала этих суток произошло 97 боевых столкновений. Российские захватчики нанесли 40 авиаударов, применив 59 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 783 дрона-камикадзе и осуществили 3828 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

Реклама:

Детали: На Харьковском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Волчанска, получил отпор.

На Купянском направлении противник проводил три штурма позиций наших защитников в районах Петропавловки, Песчаного и Богуславки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 14 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Новое, Новолюбовка, Ямполовка и Диброва, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

РЕКЛАМА:

На Краматорском направлении продолжается одна вражеская атака в сторону Ступочек.

На Торецком направлении россияне десять раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Дачное и Торецк.

С начала этих суток, на Покровском направлении захватнические подразделения 17 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Проминь Лисовка, Сергеевка, Улаклы, Андреевка, Алексеевка.

На Новопавловском направлении враг десять раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя и Раздольного, два боестолкновения продолжается до сих пор.

Противник дважды атаковал позиции наших защитников в районе Привольного и Чаривного на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении наши войска отбили семь атак противника в районе Нестерянки, Новоданиловки и Каменского, еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Приднепровском направлении враг проводил одну безуспешную атаку, а под авиаударом было Львовое.

В Курской области украинские защитники отбили 30 вражеских атак. Кроме этого, враг нанес 18 авиационных ударов с применением 28 управляемых бомб, а также совершил 364 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Генштаббоевые действиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Киев пришла метеорологическая весна, зима была самой короткой
ФотоБольшинство американцев не верят, что Украина виновата в развязывании войны против РФ – опрос
СМИ узнали, как Стармер убедил Зеленского протянуть "оливковую ветвь" Трампу
Компании из США приобрели ключевые порты вокруг Панамского канала
видеоТрамп в Конгрессе: Так или иначе мы получим Гренландию 
Трамп: Я получил письмо от Зеленского о готовности Украины к переговорам
Все новости...
Генштаб
ВСУ поразили командный пункт оккупантов в Донецкой области и уничтожили военный объект на Курщине
С начала суток на фронте 59 боестолкновений, больше всего на Курщине и Покровском направлении
Генштаб: Силы обороны поразили нефтеперерабатывающие и газотранспортные объекты в РФ
Последние новости
13:11
футболСуперматч в Париже и испытание "Барселоной" для Трубина: анонс матчей Лиги чемпионов
13:05
Шмыгаль отреагировал на петицию увеличить до 75% возможность бронирования коммунальщиков
12:58
В Украине потеплеет до +17°
12:46
фото, видео Россияне уничтожили отделение Новой почты под Одессой 
12:43
Главы МИД стран НАТО проведут встречу впервые после смены власти в США
12:39
Минэкономики объяснило задержки выплат по "Нацкешбеку"
12:35
В Киев пришла метеорологическая весна, зима была самой короткой
12:34
Экс-начальник одесского ТЦК предстанет перед судом по делу об отмывании 140 млн
12:26
ФотоБольшинство американцев не верят, что Украина виновата в развязывании войны против РФ – опрос
12:19
Google представила новые функции для смартфонов с Android
Все новости...
Реклама:
Реклама: