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В Киевской области из-за атаки РФ поврежден жилой дом и предприятие

Татьяна ОлейникВторник, 4 марта 2025, 23:44
В Киевской области из-за атаки РФ поврежден жилой дом и предприятие
Иллюстративное фото - ГСЧС

Из-за атаки беспилотников РФ вечером 4 марта в Бориспольском районе Киевской области поврежден дом и предприятие.

Источник: Киевская ОВА

Дословно: "В Бориспольском районе в результате вражеской атаки в многоэтажном жилом доме выбиты окна. Возник пожар на одном из предприятий. Все соответствующие службы привлечены к ликвидации последствий.

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Предварительно пострадавшие среди населения отсутствуют".

Киевская областьвойнабеспилотники
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