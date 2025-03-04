В Киевской области из-за атаки РФ поврежден жилой дом и предприятие
Вторник, 4 марта 2025, 23:44
Из-за атаки беспилотников РФ вечером 4 марта в Бориспольском районе Киевской области поврежден дом и предприятие.
Источник: Киевская ОВА
Дословно: "В Бориспольском районе в результате вражеской атаки в многоэтажном жилом доме выбиты окна. Возник пожар на одном из предприятий. Все соответствующие службы привлечены к ликвидации последствий.
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Предварительно пострадавшие среди населения отсутствуют".