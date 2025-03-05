Спасатели показали последствия массированного удара РФ по Одесской области

ГСЧС в ночь на 5 марта опубликовали фото последствий массированного удара России по Одесской области, в результате которого погиб мужчина.

Источник: ГСЧС

Детали: В сообщении спасатели отметили, что в настоящее время известно об одном погибшем человеке в результате массированного удара по региону.

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Дословно ГСЧС: "Масштабные разрушения, пожары в частных домах, пострадала гражданская и критическая инфраструктура".

Более 60 спасателей ликвидировали последствия террора".

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

Что предшествовало:

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Вечером 3 марта российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками, в результате этого не работали котельные, были повреждены частные дома и бизнес-центр, есть пострадавшие.