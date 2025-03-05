Во время речи Трампа конгрессмены-демократы протестовали и демонстрировали поддержку Украины

Признаки протестов демократов были очевидны в палате представителей с начала выступления президента США Дональда Трампа перед Конгрессом, в знак протеста женщины партии были одеты в розовый, а также демократы имели сине-желтые элементы одежды, символизирующие солидарность с Украиной.

Источник: трансляция речи Трампа, CNN, The New York Times

Детали: Некоторые демократы в знак протеста покидали зал.

Реклама:

В начале выступления Трампа конгрессмена-демократа Эла Грина вывели из зала. Встав во время выступления Трампа, Грин поднял в воздух свою трость и начал кричать.

Пока шла речь Трампа, некоторые демократы держали плакаты и таблички с различными надписями, а представительница Мичигана Рашида Телиб принесла в зал небольшую доску, чтобы в режиме реального времени отвечать на комментарии Трампа.

Многие женщины в партии были одеты в розовый цвет как цвет протеста, тогда как другие надели сине-желтые шарфы и другие элементы одежды, символизирующие солидарность с Украиной.

РЕКЛАМА:

фото: CNN