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Во время речи Трампа конгрессмены-демократы протестовали и демонстрировали поддержку Украины

Ольга ГлущенкоСреда, 5 марта 2025, 04:50
Во время речи Трампа конгрессмены-демократы протестовали и демонстрировали поддержку Украины
скриншот

Признаки протестов демократов были очевидны в палате представителей с начала выступления президента США Дональда Трампа перед Конгрессом, в знак протеста женщины партии были одеты в розовый, а также демократы имели сине-желтые элементы одежды, символизирующие солидарность с Украиной.

Источник: трансляция речи Трампа, CNNThe New York Times

Детали: Некоторые демократы в знак протеста покидали зал.

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В начале выступления Трампа конгрессмена-демократа Эла Грина вывели из зала. Встав во время выступления Трампа, Грин поднял в воздух свою трость и начал кричать.

Пока шла речь Трампа, некоторые демократы держали плакаты и таблички с различными надписями, а представительница Мичигана Рашида Телиб принесла в зал небольшую доску, чтобы в режиме реального времени отвечать на комментарии Трампа.

Многие женщины в партии были одеты в розовый цвет как цвет протеста, тогда как другие надели сине-желтые шарфы и другие элементы одежды, символизирующие солидарность с Украиной.

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фото: CNN
 
скриншот

ТрампСША
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