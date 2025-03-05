Российская армия атаковала Украину 181 БпЛА различных типов и ракетами

Ночью 5 марта россияне запустили по Украине 3 ракеты "Искандер-М/КН-23", 1 С-300 и 181 дрон типа Shahed и беспилотники-имитаторы.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Ночью 5 марта 2025 года (с 19:30 4 марта) противник атаковал 3 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской области, 1 зенитной управляемой ракетой С-300 из Курской области, а также 181 ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – Крым".

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Детали: По информации Воздушных сил, украинским защитникам удалось сбить 115 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.

Еще 55 вражеских беспилотников было потеряно локационно, они не достигли целей.

В результате атаки дронов повреждения понесли Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина и Одесщина.