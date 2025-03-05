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СМИ: Годовые зарплаты руководителей ВА Донетчины в 2024 году – от 300 тыс. до более 1,6 млн грн

Анастасия ПроцСреда, 5 марта 2025, 11:35
СМИ: Годовые зарплаты руководителей ВА Донетчины в 2024 году – от 300 тыс. до более 1,6 млн грн
последствия российского обстрела Донецкой области 4 марта. Иллюстративное фото: Донецкая ОВА

Журналисты "Свободного радио" узнали, что в 2024 году самые большие зарплаты среди начальников военных администраций Донетчины получили руководители Кураховской, Константиновской и Покровской ВА, чьи годовые доходы превысили 1,6 млн грн. 

Источник: "Свободное радио" со ссылкой на данные в ответ на запросы

Детали: В 2024 году больше всего среди начальников военных администраций, которые предоставили Свободному радио данные о своих зарплатах, заработали руководители Кураховской, Константиновской и Покровской ВА.

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В частности, начальнику Кураховской ВА Роману Падуну насчитали 1 734 488 грн, что в среднем составляет 116 тыс. грн в месяц. В эту сумму вошла премия к юбилею в 130,5 тыс. грн, которую он получил в январе.

Глава Константиновской ВА Сергей Горбунов за год заработал 1 704 491 грн, из которых около 237 тыс. грн составило "увеличение оклада согласно постановлению Кабмина №391".

Зарплата начальника Покровской ВА Сергея Добряка в 2024 году составила 1 615 829 грн.

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Более миллиона гривен в течение года также начислили:

  • экс-начальнику Дружковской ВА Сергею Боевскому (1 545 807 грн, в среднем 129 тыс. грн в месяц);
  • начальнику Северской ВА Алексею Воробьеву (1 497 722 грн, в среднем 124 тыс. грн в месяц);
  • начальнику Часовоярской ВА Сергею Чаусу (1 465 520 грн, в среднем 122 тыс. грн в месяц);
  • начальнику Бахмутской ВА Алексею Реве (1 454 615 грн, в среднем 121 тыс. грн в месяц);
  • начальнику Шаховской ВА Сергею Сажко (1 323 438 грн, в среднем 110 тыс. грн в месяц);
  • начальнику Краматорской ВА Александру Гончаренко (1 313 942 грн, в среднем 109 тыс. грн в месяц);
  • начальнику Святогорской ВА Владимиру Рыбалкину (1 259 387 грн, в среднем 105 тыс. грн в месяц);
  • начальнику Очеретинской ВА Николаю Коваленко (1 217 764 грн, в среднем 101 тыс. грн в месяц);
  • начальнику Лиманской ВА Александру Журавлеву (1 206 316 грн, в среднем 109 тыс. грн в месяц, однако в январе он не получал зарплаты);
  • начальнику Александровской ВА Людмиле Борисевич (1 199 442 грн, в среднем 100 тыс. грн в месяц);
  • начальнику Марьинской ВА Юрию Григульцу (1 191 301 грн, в среднем 99 тыс. грн в месяц, из которых 38 тыс. грн премия военнослужащим СБУ);
  • начальнику Звановской ВА Александру Билицкому (1 118 957 грн, в среднем 93 тыс. грн в месяц).
 
ИНФОГРАФИКА: "СВОБОДНОЕ РАДИО"

В то же время некоторые руководители громад с относительно большим населением получили меньшие суммы:

  • начальник Белозерской ВА Сергей Макеев получил 975 555 грн (в среднем 81 тыс. грн в месяц);
  • начальник Сартанской ВА Александр Куркчи – 964 004 грн (в среднем 80 тыс. грн в месяц);
  • начальник Мирноградской ВА Юрий Третьяк – 944 068 грн (в среднем 78,6 тыс. грн в месяц);
  • начальник Добропольской ВА Андрей Бондаренко – 806 817 грн (в среднем 67 тыс. грн в месяц);
  • начальник Великоновоселковской ВА Сергей Кравченко, который возглавляет громаду с 29 ноября 2024 года, до этого работал заместителем начальника, а с октября – первым заместителем, и за полгода на этих должностях получил 682 450 грн (в среднем 113 тыс. грн в месяц).


По данным журналистов, наименьшие зарплаты в 2024 году получили мэр Мариуполя Вадим Бойченко (496 203 грн, в среднем 41,3 тыс. грн в месяц), начальник Соледарской ВА Сергей Гошко (372 116 грн, в среднем 31 тыс. грн в месяц, из которых 12,8 тыс. грн – оклад по воинскому званию), начальник Угледарской ВА Сергей Новиков (349 672 грн, в среднем 29 тыс. грн в месяц) и начальник Славянской ВА Вадим Лях (296 306 грн).

Свободное радио отмечает, что Лях в большинстве месяцев получал около 20 тыс. грн, только в октябре - более 56 тыс. грн, поскольку ему выплатили отпускные и два вида материальной помощи (всего около 40 тыс. грн).

В Авдеевской ВА не предоставили конкретной суммы зарплаты начальника Виталия Барабаша, однако объяснили механизм ее расчета: его должностной оклад составляет 3440 грн, а с надбавками за выслугу лет и особые условия службы и премией в размере 480% от оклада ежемесячная зарплата составляет 22 188 грн. Кроме этого, выплачиваются отпускные, выплаты на оздоровление и помощь на решение социально-бытовых вопросов.

В то же время, журналисты отметили, что в 2023 году Авдеевская ВА сообщала, что с января по июль Барабаш получал в среднем почти 99 тыс. грн ежемесячно.

В Торецкой громаде отказались предоставлять информацию о зарплатах начальника ВА Василия Чинчика и его заместителей. Ответ обосновали тем, что такие данные "не представляют значительного общественного интереса, а их разглашение может нанести существенный вред национальной безопасности". В то же время отметили, что ограничения на доступ к этой информации будут действовать только до завершения военного положения.

В Волновахской ВА по аналогичным причинам отказались разглашать информацию о заработной плате начальника Ивана Лубинца, однако данные по его заместителям предоставили. В частности, Игорь Капран за год получил 785 392 грн (в среднем 65 тыс. грн в месяц), а Дмитрию Кобзарю выплатили 726 829 грн (в среднем 60 тыс. грн в месяц).

Напомним:

  • В марте 2022 года город Волноваха Донецкой области оказался во временной оккупации ВС РФ.

Донецкая областьзарплаты
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