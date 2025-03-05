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Большинство американцев не верят, что Украина виновата в развязывании войны против РФ – опрос

Кристина Бондарева, Степан ГафткоСреда, 5 марта 2025, 12:26
Большинство американцев не верят, что Украина виновата в развязывании войны против РФ – опрос
Фото: Getty Images

Согласно опросу 70% граждан Соединенных Штатов не верят, что Украина виновата в войне, которую против нее ведет Россия. 

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на результаты опроса Reuters/IPSOS 

Детали: 70% опрошенных ответили, что не считают Украину больше виноватой в войне, только 7% респондентов имеют такое мнение. 23% не знают или не ответили на вопрос, Украина больше виновата в том, что началась война с Россией.

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Фото: результат опитування Reuters

Среди респондентов-демократов 81% сказали, что Украина не несет большую ответственность за начало войны, среди республиканцев таких 62%. 11% респондентов-республиканцев считаю, что Украина более виновата в развязывании войны. 

Опрос также показал, что американцы разделились по поводу того, должны ли Соединенные Штаты получить долю украинских полезных ископаемых за помощь Украине, на чем настаивает Дональд Трамп.

Напомним:

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  • Президент Украины Владимир Зеленский 4 марта опубликовал длинное сообщение в соцсети Х, в котором похвалил "сильное лидерство" президента США, выразил благодарность за военную помощь его страны и сказал, что ему "обидно" из-за спора в Овальном кабинете 28 февраля.

СШАпомощь Украинероссийско-украинская войнаопрос
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