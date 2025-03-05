Большинство американцев не верят, что Украина виновата в развязывании войны против РФ – опрос
Согласно опросу 70% граждан Соединенных Штатов не верят, что Украина виновата в войне, которую против нее ведет Россия.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на результаты опроса Reuters/IPSOS
Детали: 70% опрошенных ответили, что не считают Украину больше виноватой в войне, только 7% респондентов имеют такое мнение. 23% не знают или не ответили на вопрос, Украина больше виновата в том, что началась война с Россией.
Среди респондентов-демократов 81% сказали, что Украина не несет большую ответственность за начало войны, среди республиканцев таких 62%. 11% респондентов-республиканцев считаю, что Украина более виновата в развязывании войны.
Опрос также показал, что американцы разделились по поводу того, должны ли Соединенные Штаты получить долю украинских полезных ископаемых за помощь Украине, на чем настаивает Дональд Трамп.
Напомним:
- Президент Украины Владимир Зеленский 4 марта опубликовал длинное сообщение в соцсети Х, в котором похвалил "сильное лидерство" президента США, выразил благодарность за военную помощь его страны и сказал, что ему "обидно" из-за спора в Овальном кабинете 28 февраля.