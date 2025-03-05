Большинство американцев не верят, что Украина виновата в развязывании войны против РФ – опрос

Согласно опросу 70% граждан Соединенных Штатов не верят, что Украина виновата в войне, которую против нее ведет Россия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на результаты опроса Reuters/IPSOS

Детали: 70% опрошенных ответили, что не считают Украину больше виноватой в войне, только 7% респондентов имеют такое мнение. 23% не знают или не ответили на вопрос, Украина больше виновата в том, что началась война с Россией.

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Фото: результат опитування Reuters

Среди респондентов-демократов 81% сказали, что Украина не несет большую ответственность за начало войны, среди республиканцев таких 62%. 11% респондентов-республиканцев считаю, что Украина более виновата в развязывании войны.

Опрос также показал, что американцы разделились по поводу того, должны ли Соединенные Штаты получить долю украинских полезных ископаемых за помощь Украине, на чем настаивает Дональд Трамп.

Напомним:

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