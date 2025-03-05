В Киев пришла метеорологическая весна, зима была самой короткой

По данным климатологов, нынешняя зима в Киеве была самой короткой, сейчас в столицу пришла метеорологическая весна.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, Укргидрометцентр

Дословно: "Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщает, что по данным наблюдений объединенной гидрометеорологической станции Киев, начиная с 28 февраля среднесуточная температура воздуха стабильно превышает 0°С. В Киев пришла метеорологическая весна, что в пределах климатической нормы".

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Детали: По уточненным расчетам климатологов обсерватории, метеорологическая зима, которая началась 4 февраля и закончилась 27 февраля, длилась 24 дня, что на 68 дней меньше средних многолетних показателей.

Она оказалась самой короткой в столице за время проведения наблюдений, за исключением зимы 2019-2020 гг., когда она вообще не наступала.

На 5 марта в Киеве и области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ветер западный, 7-12 м/с

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Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 9-14°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 10-12°.