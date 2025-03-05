СМИ: США прекратили делиться с Украиной данными, которые помогали бить вглубь РФ
Прекращение обмена разведывательными данными между США и Украиной касается только тех, которые могли бы быть использованы для украинских ударов вглубь территории РФ.
Источник: телеканал Sky News со ссылкой на источники, "Европейская правда"
Детали: Как отметил собеседник телеканала, обмен американскими разведданными не прекращен полностью.
Источник назвал этот шаг "выборочным", указав, что это означает, что США по-прежнему будут делиться с Украиной разведывательной информацией, которая может быть использована для атак на оккупированных территориях Украины.
На вопрос, правильно ли, что США прекратили делиться разведданными, украинский источник ответил: "К сожалению, да, но не полностью. Это выборочно. Относительно возможности ударов по территории Российской Федерации".
Напомним, 4 марта американские СМИ узнали о распоряжении Трампа приостановить всю военную помощь Украине, пока он не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру". Решение касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.
Также стало известно о том, что США остановили обмен разведывательными данными с Украиной.
Издание The Wall Street Journal сообщило, что приостановление военной помощи США для Украины может продолжаться до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Владимир Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией.