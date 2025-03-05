СМИ: США прекратили делиться с Украиной данными, которые помогали бить вглубь РФ

Прекращение обмена разведывательными данными между США и Украиной касается только тех, которые могли бы быть использованы для украинских ударов вглубь территории РФ.

Источник: телеканал Sky News со ссылкой на источники, "Европейская правда"

Детали: Как отметил собеседник телеканала, обмен американскими разведданными не прекращен полностью.

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Источник назвал этот шаг "выборочным", указав, что это означает, что США по-прежнему будут делиться с Украиной разведывательной информацией, которая может быть использована для атак на оккупированных территориях Украины.

На вопрос, правильно ли, что США прекратили делиться разведданными, украинский источник ответил: "К сожалению, да, но не полностью. Это выборочно. Относительно возможности ударов по территории Российской Федерации".

Напомним, 4 марта американские СМИ узнали о распоряжении Трампа приостановить всю военную помощь Украине, пока он не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру". Решение касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.

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Также стало известно о том, что США остановили обмен разведывательными данными с Украиной.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что приостановление военной помощи США для Украины может продолжаться до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Владимир Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией.