Россияне за неделю сбросили 108 авиабомб на Константиновку: 16 человек погибли

За прошедшую неделю российские войска сбросили 108 авиабомб на Константиновку Донецкой области, в результате чего 16 человек погибли и 38 ранены.

Источник: глава Донецкой областной госадминистрации Вадим Филашкин в телеэфире

Прямая речь: "Только за последнюю неделю по городу Константиновка враг сбросил 108 авиабомб. Это и КАБы, и ФАБы. 16 человек погибли и 38 получили ранения".

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Детали: По его словам, из-за таких активных обстрелов ускорилась эвакуация гражданских – как из Константиновки, так и из Покровска, который тоже находится под массовыми обстрелами россиян. За последнюю неделю более 5000 человек эвакуировались из этих городов.

Филашкин сообщил также, что в Константиновке продолжают работать шесть отделений Укрпочты, но они только отправляют посылки, а не принимают их, чтобы эвакуируемые жители могли отправить вещи к новому месту жительства. Также в отделениях можно получить социальные выплаты.

Он сообщил также, что из-за боевых действий в 138 населенных пунктах области отсутствует электрическое, газовое и водное снабжение.