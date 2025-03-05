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Deep State: Количество штурмов врага на Покровском направлении продолжает падать

Валентина РоманенкоСреда, 5 марта 2025, 18:08
Deep State: Количество штурмов врага на Покровском направлении продолжает падать
скриншот карты Deep State

Количество штурмовых действий российских оккупантов на Покровском отрезке фронта продолжает падать, однако врагу удается заводить новые подразделения.

Источник: аналитический проект Deep State

Дословно: "Очередной минимальный рекорд столкновений зафиксирован вчера 4 марта и составил 17 раз. На графике отражена динамика с начала 2025 года. Синяя линия – линия тренда за 6 последних дней.

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В то же время врагу еще и удается заводить новые подразделения. Например, для штурмов на Успеновку, противник завел свежее подразделение в Нововасильевку, и их трупы уже валяются в Успеновке".

 
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Детали: Как указано в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16 часов среды, с начала суток на Покровском направлении противник совершил 11 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах Елизаветовки, Луча, Песчаного, Котлиного, Богдановки, Котляровки и Андреевки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили все атаки противника, сообщает Генштаб.

Донецкая областьвойна
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