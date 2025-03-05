У Трампа сообщили о подготовке новых переговоров между Украиной и США

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц говорит, что сейчас идет подготовка к новому раунду переговоров между Америкой и Украиной.

Источник: Волц в общении со СМИ, чьи слова приводит корреспондент CBS News, сообщает "Европейская правда"

Детали: На вопрос о приостановлении США обмена разведданными с Украиной Волц сказал, что американская сторона "сделала шаг назад и ставит на паузу и пересматривает все аспекты этих отношений".

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"Однако я только что имел телефонный разговор с моим коллегой, украинским советником по нацбезопасности. У нас идут хорошие переговоры о месте проведения следующего раунда переговоров, о составе делегаций и содержании. Поэтому только за последние 24 часа после публичного заявления Зеленского, и этих дальнейших разговоров, которые я сейчас продолжу после возвращения внутрь, думаю, что мы очень скоро увидим движение", – прокомментировал Волц.

Cоветник президента Украины Дмитрий Литвин в комментарии "Суспільному " подтвердил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак только что разговаривал с Волцом.

Перед этим Волц заявил, что разморозка военной помощи Украине может быть рассмотрена в случае успеха в организации мирных переговоров, а также если будут приняты меры "по укреплению доверия".

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