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Нидерланды инвестируют €700 млн в производство дронов для Украины – премьер

Мария Емец, Евгений КизиловСреда, 5 марта 2025, 20:08
Нидерланды инвестируют €700 млн в производство дронов для Украины – премьер
фото: Getty Images

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что его страна инвестирует 700 млн евро в производство дронов для Украины.

Источник: об этом Схооф вспомнил, рассказывая о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает "Европейская правда"

Детали: Схооф рассказал, что заверил президента Украины в том, что "политическая, военная, финансовая и моральная" поддержка со стороны Нидерландов продолжится.

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"Среди прочего, мы обсудили нидерландский пакет инвестиций на 700 миллионов евро для производства дронов, который нацелен частично на украинскую оборонную промышленность. Нидерланды продолжат поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией", – написал Дик Схооф.

Осенью 2024 года Нидерланды уже анонсировали выделение 400 миллионов евро для начала разработки и производства беспилотников различного типа для Украины. Половину планировали изготавливать в Нидерландах, остальные – в Украине и других странах.

Из сообщения непонятно, назвал ли премьер дополнительную сумму инвестиции в программу, или имел в виду увеличение изначально выделенной суммы до 700 млн евро.

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Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в октябрьском анонсе упоминал, что если разработанные беспилотники окажутся успешными, будут выделены дополнительные средства для расширения производства.

Зеленский со своей стороны отметил, что они с Схоофом обсуждали координацию с партнерами и дальнейшие планы после саммита в Лондоне.

"Также мы говорили об усилении нашего государства. Нидерланды готовят новые пакеты военной и финансовой помощи, и я сообщил премьер-министру о наших приоритетных потребностях", – написал он.

Напомним, родственники погибших в сбитом российской ракетой над Донбассом рейсе MH17, среди которых много граждан Нидерландов, настаивают, что без признания Россией ответственности не может быть надежного мирного соглашения.

О встрече европейских лидеров в Лондоне читайте в статье План Европы для Украины. Что пообещали Зеленскому в Лондоне на фоне давления США

НидерландыУкраинаоружие
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