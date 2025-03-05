Совет ЕС принял новые правила пересечения границы Евросоюза, которые затронут и украинцев

Совет ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел сегодня утвердил позиционный документ (general approach) по постепенному запуску новой цифровой системы управления границами Entry/exit system (EES), которая будет собирать биометрические данные граждан третьих стран, въезжающих в ЕС.

Источник: корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя

Детали: Совет ЕС 5 марта достиг общей позиции по новому Регламенту ЕС, который должен ввести в силу новую цифровую пограничную систему Entry/exit system (EES) для регистрации биометрических данных (отпечатки пальцев или фото) лиц, пересекающих внешние границы ЕС с целью краткосрочного пребывания.

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"Рад, что во время польского председательства в Совете ЕС, который занимается вопросами безопасности, удалось достичь такого значительного прогресса в контроле и защите наших внешних границ. Принятое решение является, с одной стороны, гибким, а с другой – гарантирует безопасность миграционных передвижений", – заявил министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Симоняк на пресс-конференции.

В утвержденном документе нет упоминания о четкой дате старта внедрения обязательного сбора биометрических данных путешественников на границах ЕС, тем не менее, источники в Брюсселе утверждают, что это должна быть осень, а точнее октябрь 2025 года.

Отвечая на соответствующий вопрос корреспондента "Европейской правды", еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Брюннер не подтвердил данные о старте работы Entry/exit system в октябре, или, по крайней мере осенью, но и не опроверг их.

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"Октябрь – это также осень, а не весна", – пошутил он.

"Лучше пока не говорить о конкретных датах. Но могу сказать, что мы должны убедиться, что у нас не будет никаких задержек... Должны быть быстрыми, потому что нам важно знать, благодаря указанной системе, кто сейчас находится в Европейском Союзе, с какой целью, на какое время и где. Это действительно важно, и это то, над чем мы работаем", – добавил Магнус Брюннер.

В свою очередь, Томаш Симоняк, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды" о последствиях введения системы въезда-выезда на польско-украинской границе, заявил, что "находится в контакте с украинскими партнерами".

"Ситуация на польско-украинской границе выглядит следующим образом: количество людей, которые пытаются пересечь границу в обоих направлениях, примерно одинаково. Поэтому мы не прогнозируем каких-то серьезных специфических проблем, как технических, так и относительно четкого управления на внешней границе Европейского Союза", – рассказал польский министр.

"Временной горизонт, который был упомянут Комиссией, является достаточным для того, чтобы мы могли объяснить все нашим украинским партнерам. Я не ожидаю, что это будет критическим моментом", – заверил Томаш Симоняк.

Стоит заметить, что после утверждения в Совете ЕС, Регламент о Entry/exit system должен быть вынесен на обсуждение и голосование в Европейском парламенте.

Напомним, что в декабре 2024 года Европейская комиссия предложила государствам-членам постепенное внедрение Entry/Exit System (EES) – новой цифровой пограничной системы – в течение шестимесячного периода.

Система EES должна была заработать в Евросоюзе с 10 ноября 2024 года, но из-за возражений ряда государств-членов ее отложили.

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