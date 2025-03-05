В ВС остановили и проверяют приказ о переводе авиаинженеров в другие войска

Воздушное командование "Запад" вмешалось в ситуацию, когда специалистов инженерно-авиационной службы 204-й бригады тактической авиации решили перевести в другие военные подразделения.

Источник: Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ в Facebook

Детали: Командование сообщает, что заметило в соцсетях видеообращение военнослужащих 204-й бригады тактической авиации, в котором они сделали заявление о переводе специалистов инженерно-авиационной службы в подразделения других родов и видов войск.

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Дословно: "Считаем необходимым проинформировать о следующем. В воздушном командовании "Запад" придерживаются решения о недопущении перевода военнослужащих дефицитных специальностей в другие роды и виды Вооруженных сил Украины. По данному факту проводится служебная проверка всех обстоятельств ситуации. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОТМЕНИТЬ выбытие военнослужащих 204-й бригады тактической авиации".

Больше деталей: В воздушном командовании напомнили, что у них работает горячая телефонная линия 0 322 355 589, на которую могут обращаться все военнослужащие, которые считают, что их перевод осуществляется с нарушениями.

Дословно: "Обращение военнослужащих бригады на горячую линию позволило бы им как можно раньше решить проблемный вопрос. Обращений от военнослужащих 204-й бригады тактической авиации зафиксировано не было".